Czy Batman pojawi się w 2. sezonie Peacemakera? Słowa Gunna mówią o dużym cameo
Czy zapowiadane przez Jamesa Gunna "wielkie cameo" w 2. sezonie Peacemakera odnosi się do najpopularniejszego z superbohaterów? Słowa reżysera sugerują występ dużego kalibru.
Drugi sezon Peacemakera dopiero się rozpoczął, ale spekulacje na temat jego znaczenia w DCU już trwają. Na początku lata Gunn powiedział, że tan sezon jest „bardzo mocno powiązany z Supermanem i z tym, co nastąpi później”, a fanom obiecał „jedno naprawdę, naprawdę, naprawdę duży cameo pod koniec serialu.”
W rozmowie dla kanału na Youtube PelucheEn ElEstuche Gunn podkreślił to jeszcze mocniej, mówiąc
Jeśli Gunn potajemnie obsadził Mrocznego Rycerza przed przyszłorocznym filmem o Clayface’ie, byłaby to ogromna niespodzianka i mogłaby wyjaśniać, dlaczego krytycy nie dostali dostępu do ostatnich trzech odcinków. Jednocześnie słowa o dużym cameo mogą odnosić się do jakiejś głównej postaci z ostatniego Supermana, chociażby samego Człowieka ze Stali, Supergirl, czy wspomnianego już wpierszym odcinku Lexa Luthora.
Peacemaker - fabuła i obsada 2. sezonu
Drugi sezon kontynuuje historię Peacemakera – samozwańczego "superbohatera", który próbuje pogodzić swoją przeszłość z nowo odkrytym poczuciem celu, jednocześnie nadal spuszczając łomot złoczyńcom w misji zaprowadzenia pokoju za wszelką cenę. Odkrywa alternatywny świat, w którym życie wygląda dokładnie tak, jak zawsze pragnął. To znalezisko zmusza go jednak do zmierzenia się z traumatyczną przeszłością i wzięcia przyszłości we własne ręce.
W drugim sezonie występują: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle oraz Tim Meadows.
Źródło: comicbookmovie.com
