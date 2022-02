Peacemaker okazał się sukcesem? James Gunn chwali się oglądalnością finałowego odcinka

fot. HBO Max

Peacemaker to serialowy spin-off Legionu Samobójców z Johnem Ceną w roli głównej. Niedawno poinformowano, że zamówiono 2. sezon tej produkcji, co wskazuje na to że przypadł on do gustu widzom. Teraz kolejną wyraźną sugestię, że mamy do czynienia z sukcesem, dał nam James Gunn.

Reżyser wrzucił na swojego Twittera wpis, w którym informuje, że finałowy odcinek zgromadził w jeden dzień aż o 44% więcej widzów, niż pierwszy odcinek w tym samym czasie. Gunn podziękował też fanom za wsparcie.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1494772448503508995

Peacemaker dostępny jest w serwisie HBO Max. Platforma ta trafi do Polski już 8 marca 2022 roku.

Peacemaker

