Do premiery Fantastycznej 4: Pierwsze kroki pozostał niecały miesiąc. Marvel Studios zaciera ręce w nadziei na to, że trzecia kinowa produkcja w 2025 roku tym razem okaże się sukcesem, którego studio oczekuje i potrzebuje po niemrawych wynikach finansowych poprzednich dzieł. Pierwsze przewidywania wskazują na otwarcie w wysokości 125 - 155 mln dolarów, ale zważywszy na przeciętny odbiór pokazów testowych, może to być niższa kwota. Tymczasem promocja nie zwalnia, a Marvel zapowiedział kolejny, finałowy zwiastun. Kiedy ukaże się w sieci?

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - kiedy finałowy zwiastun?

Konto Fantastycznej 4 na X (wcześniej Twitter) opublikowało krótki fragment z filmu, w którym widać tytułowych bohaterów i krótką wymianę zdań pomiędzy nimi. Pod spodem z kolei umieszczono komentarz oficjalnie zapowiadający, że finałowy zwiastun do filmu z Pedro Pascalem, Vanessą Kirby, Josephem Quinnem i Ebon Moss-Bachrachem zadebiutuje 25 czerwca 2025 roku, czyli w najbliższą środę.

