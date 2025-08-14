Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Peacemaker - zwiastun 2. sezonu dla dorosłych. Ta zapowiedź jest bez cenzury!

James Gunn, scenarzysta i twórca serialu Peacemaker, odkrywa karty na temat 2. sezonu hitowej produkcji platformy streamingowej HBO Max. Zwiastun bez cenzury zapowiada szaloną jazdę bez trzymanki tylko dla widzów dorosłych.
Reklama
placeholder

James Gunn, scenarzysta i twórca serialu Peacemaker, odkrywa karty na temat 2. sezonu hitowej produkcji platformy streamingowej HBO Max. Zwiastun bez cenzury zapowiada szaloną jazdę bez trzymanki tylko dla widzów dorosłych.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
DCU peacemaker
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
DCU peacemaker
Peacemaker - sezon 2 fot. materiały prasowe
Reklama

John Cena oraz James Gunn na portalu społecznościowym X opublikowali ze swoim wstępem pełny zwiastun drugiego sezonu Peacemakera. Tym razem jest to tak zwany Red Band Trailer, czyli zapowiedź bez cenzury przeznaczona tylko dla widzów dorosłych.

Peacemaker – zwiastun 2. sezonu dla dorosłych

Bez cenzury, więc duża dawka przemocy, wulgaryzmów i innych rzeczy. Tylko dla dorosłych!

Peacemaker - co wiemy o 2. sezonie?

Serial osadzony jest w tym samym świecie co film Superman i jest z nim powiązany. Na ekranie zobaczymy postacie z kinowego filmu: Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Rick Flagg Sr. (Frank Grillo) oraz Maxwell Lord (Sean Gunn). Prawdopodobnie pojawią się również inni bohaterowie.

Według zapowiedzi Jamesa Gunna Peacemaker ma wprowadzić widzów w kolejne historie uniwersum DCU, więc jest to kluczowy serial dla każdego widza, który chce zobaczyć, co go czeka w przyszłości. Najważniejsza jest historia tytułowego bohatera, ale jednocześnie pojawią się rzeczy zapowiadające przyszłość uniwersum.

Peacemaker – premiera drugiego sezonu w HBO Max odbędzie się 21 sierpnia. Odcinki będą wychodzić co tydzień.

Źródło: HBO Max

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy
Powiązane filmy

7,5

2025
Zobacz w kinie Superman Sci-Fi

Najnowsze

1 Kapitan Ameryka
-
Spoilery

Rola Chrisa Evansa w Avengers: Doomsday szokuje! Nigdy już tak samo nie spojrzyjcie na Steve\a

2 Peacemaker
-

Antybohater DCU dostanie swój kinowy projekt? Specyficzna odpowiedź Jamesa Gunna

3 Thunderbolts*
-

Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Oficjalna data!

4 Wednesday: sezon 2
-

Jaki będzie finał 2. sezonu Wednesday? Oto zwiastun drugiej połowy i nowe zdjęcia

5 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

6 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV