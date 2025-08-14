Peacemaker - zwiastun 2. sezonu dla dorosłych. Ta zapowiedź jest bez cenzury!
James Gunn, scenarzysta i twórca serialu Peacemaker, odkrywa karty na temat 2. sezonu hitowej produkcji platformy streamingowej HBO Max. Zwiastun bez cenzury zapowiada szaloną jazdę bez trzymanki tylko dla widzów dorosłych.
James Gunn, scenarzysta i twórca serialu Peacemaker, odkrywa karty na temat 2. sezonu hitowej produkcji platformy streamingowej HBO Max. Zwiastun bez cenzury zapowiada szaloną jazdę bez trzymanki tylko dla widzów dorosłych.
John Cena oraz James Gunn na portalu społecznościowym X opublikowali ze swoim wstępem pełny zwiastun drugiego sezonu Peacemakera. Tym razem jest to tak zwany Red Band Trailer, czyli zapowiedź bez cenzury przeznaczona tylko dla widzów dorosłych.
Peacemaker – zwiastun 2. sezonu dla dorosłych
Bez cenzury, więc duża dawka przemocy, wulgaryzmów i innych rzeczy. Tylko dla dorosłych!
Peacemaker - co wiemy o 2. sezonie?
Serial osadzony jest w tym samym świecie co film Superman i jest z nim powiązany. Na ekranie zobaczymy postacie z kinowego filmu: Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Rick Flagg Sr. (Frank Grillo) oraz Maxwell Lord (Sean Gunn). Prawdopodobnie pojawią się również inni bohaterowie.
Według zapowiedzi Jamesa Gunna Peacemaker ma wprowadzić widzów w kolejne historie uniwersum DCU, więc jest to kluczowy serial dla każdego widza, który chce zobaczyć, co go czeka w przyszłości. Najważniejsza jest historia tytułowego bohatera, ale jednocześnie pojawią się rzeczy zapowiadające przyszłość uniwersum.
Peacemaker – premiera drugiego sezonu w HBO Max odbędzie się 21 sierpnia. Odcinki będą wychodzić co tydzień.
Źródło: HBO Max
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1951, kończy 74 lat