Peacemaker - zwiastun 2. sezonu dla dorosłych. Ta zapowiedź jest bez cenzury!

John Cena oraz James Gunn na portalu społecznościowym X opublikowali ze swoim wstępem pełny zwiastun drugiego sezonu Peacemakera. Tym razem jest to tak zwany Red Band Trailer, czyli zapowiedź bez cenzury przeznaczona tylko dla widzów dorosłych.

Peacemaker – zwiastun 2. sezonu dla dorosłych

Bez cenzury, więc duża dawka przemocy, wulgaryzmów i innych rzeczy. Tylko dla dorosłych!

Peacemaker - co wiemy o 2. sezonie?

Serial osadzony jest w tym samym świecie co film Superman i jest z nim powiązany. Na ekranie zobaczymy postacie z kinowego filmu: Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Rick Flagg Sr. (Frank Grillo) oraz Maxwell Lord (Sean Gunn). Prawdopodobnie pojawią się również inni bohaterowie.

Według zapowiedzi Jamesa Gunna Peacemaker ma wprowadzić widzów w kolejne historie uniwersum DCU, więc jest to kluczowy serial dla każdego widza, który chce zobaczyć, co go czeka w przyszłości. Najważniejsza jest historia tytułowego bohatera, ale jednocześnie pojawią się rzeczy zapowiadające przyszłość uniwersum.

Peacemaker – premiera drugiego sezonu w HBO Max odbędzie się 21 sierpnia. Odcinki będą wychodzić co tydzień.