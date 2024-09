Znaleziono Thalię do 2. sezonu serialu Percy Jackson. Znamy ją z wielkiej porażki Netflixa

fot. Disney+/Netflix

Ogłoszono nową aktorkę, która pojawi się w drugim sezonie Percy’ego Jacksona i Bogów Olimpijskich. Do obsady dołączyła Tamara Smart, która wcieli się w Thalię Grace, półboginię i córkę samego Zeusa. W pierwszym sezonie potężnego greckiego boga zagrał zmarły w ubiegłym roku Lance Reddick. Co ciekawe, ta dwójka aktorów miała okazję ze sobą zagrać w serialu Resident Evil: Remedium, który został skasowany przez Netflixa po pierwszym sezonie.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – nowa aktorka w 2. sezonie

Smart znana jest również z ról w filmie Artemis Fowl od Disneya, Poradniku łowczyni potworów, a także seriali Czy boisz się ciemności? oraz Fatalnej czarownicy.

W powieści Ricka Riordana Thalia jest przyjaciółką Annabeth i Luke'a, która poświęca się, aby mogli bezpiecznie dotrzeć do Obozu Herosów. Zeus interweniuje, próbując powstrzymać Thalię przed śmiercią, zamieniając ją w drzewo, które tworzy ochronną barierę wokół obozu. Po raz pierwszy pojawia się w ludzkiej postaci w drugiej książce, Morze potworów, która jest materiałem źródłowym drugiego sezonu.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - opis fabuły 2. sezonu

W trakcie nowego sezonu, Percy Jackson wraca do Obozu Herosów rok później, by odkryć, że jego świat obrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth się zmienia, dowiaduje się o tym, że ma brata cyklopa, Grover zaginął, a Obóz został zaatakowany przez siły Kronosa. Podróż Percy'ego mająca na celu naprawić to wszystko sprawi, że ten zniknie z map i trafi do Morza Potworów, gdzie na syna Posejdona czeka sekretne przeznaczenie.

W obsadzie poza Smart są również Walker Scobell (Percy), Leah Sava Jeffries (Annabeth), Aryan Simhadri (Grover), Charlie Bushnell (Luke), Daniel Diemer (cyklop Tyson), Dior Goodjohn (Clarisse) oraz Sandra Bernhard, Kristen Schaal i Margaret Cho.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – premiery drugiego sezonu możemy spodziewać się w 2025 roku na Disney+.