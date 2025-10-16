Reklama
Afrodyta obsadzona w serialu Percy Jackson. Kto zagra boginię miłości i piękna?

Nazwa "Percy Jackson i bogowie olimpijscy​" zobowiązuje. Obsadzono kolejnego greckiego boginię, a właściwie boginię, w serialu Disney+. Padło na aktorkę, którą znacie z Saturday Night Live​ i roli Dziwnej Barbie.
Paulina Guz
Tagi:  kate mckinnon 
disney+ Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
Kate McKinnon w filmie Joe vs. Carole z 2022 roku
Kate McKinnon została obsadzona jako Afrodyta w 3. sezonie serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy. To grecka bogini miłości i piękna (oraz wojny, ale autor książek Rick Riordan nieco to zignorował, za co część fanów nadal ma do niego żal).

Jaka będzie Afrodyta w serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy? Według oficjalnego opisu, postać potrafi zmieniać swój wygląd zgodnie z preferencjami obserwatora, co jest zgodne z materiałem źródłowym, czyli książkami. Jeśli chodzi o fabułę, bogini będzie musiała upewnić się, że główny bohater rozumie siłę miłości, zanim zgodzi mu się pomóc w jego misji. To na razie wszystko, co wiemy. 

Skąd znamy Kate McKinnon, która została obsadzona jako Afrodyta? Występowała w programie Saturday Night Live w latach 2012-2022. Podczas swojej kadencji zdobyła 10 nominacji do nagrody Emmy, z czego dwukrotnie wygrała statuetkę. Jeśli chodzi o filmy i seriale, możecie znać ją Ghostbusters. Pogromcy duchów, Yesterday czy Szpieg, który mnie rzucił. Prawdopodobnie dwa lata temu widzieliście ją też na ekranie jako Dziwną Barbie w hicie Grety Gerwig. 

2. sezon serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutuje w Disney+ 10 grudnia 2025 roku. Z kolei 3. sezon, w którym zobaczymy Kate McKinnon, jest dopiero na etapie produkcji w Vancouver. 

Źródło: Variety

Paulina Guz
