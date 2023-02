Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - autor książki komentuje serialowy casting. "Ten dzieciak to supergwiazda"

Fot. Disney+

Na początku lutego 2023 roku zakończyły się zdjęcia do serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. To adaptacja kultowej serii serii popularnych książek młodzieżowych autorstwa Ricka Riordana. Choć zwykle takie premiery budzą zarówno ekscytacje, jak i strach czytelników o poszanowanie materiału źródłowego, to wygląda na to, że tym razem fani oryginału nie mają się czego obawiać. Autor do tej pory zachwalał produkcję, a teraz opowiedział o tym, dlaczego wybrano idealnego aktora do głównej roli. Zobaczcie sami.

W serialu Disney główną rolę, czyli tytułowego Percy'ego Jacksona, zagra Walker Scobell. W jego towarzyszy wcielą się Aryan Simhadri i Leah Sava Jeffries.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy - Rick Riordan chwali casting

Pisarz w rozmowie z Entertainment Weekly wyjaśnił, że ciężko jest przenieść na ekran książkę pisaną z pierwszoosobowej perspektywy. Jego zdaniem w teorii można by użyć narratora, ale to nie byłoby to samo. Dodał jednak, że Walker Scobell kocha książki i naprawdę potrafi przedstawić widzom Percy'ego Jacksona "poprzez dialogi, mimikę i działania".

[...] Wszyscy tak o nim mówią, gdy widzą, jak występuje: ten dzieciak to supergwiazda. Ekran go kocha, jest utalentowany i naturalny, angażuje się we wszystko. To niesamowite, a w dodatku jest wielkim fanem książek.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - pierwszy zwiastun

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - fabuła, premiera i reżyseria

Książki opowiadają o 12-letni chłopcu, który odkrywa, że jest synem Posejsona, boga mórz i oceanów. Bohater trafia do obozu, gdzie spotyka inne dzieci greckich bogów. Tak rozpoczynają się jego przygody z grupką wiernych przyjaciół. W 1. części książek, Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna, Zeus oskarżył chłopca o kradzież cennego artefaktu, więc główny bohater musiał wyruszyć w podróż, by go odnaleźć.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

Rick Riordan i Jon Steinberg napisali scenariusz do serialu. James Bobin jest odpowiedzialny za reżyserię.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - planowana premiera w 2024 roku na platformie Disney+.