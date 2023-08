Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - teaser serialu fantasy. Jest data premiery!

fot. Disney+

Reklama

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy doczekał się nowego teasera, w którym widzimy tytułowego bohatera, jego przyjaciół i pierwsze sceny z widowiska platformy streamingowej Disney+. Wraz z nim ogłoszono, że premiera w serwisie odbędzie się 20 grudnia 2023 roku.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - teaser

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - galeria

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - fabuła, premiera i reżyseria

Książki opowiadają o 12-letni chłopcu, który odkrywa, że jest synem Posejdona, boga mórz i oceanów. Bohater trafia do obozu, gdzie spotyka inne dzieci greckich bogów. Tak rozpoczynają się jego przygody z grupką wiernych przyjaciół. W 1. części książek, Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna, Zeus oskarżył chłopca o kradzież cennego artefaktu, więc główny bohater musiał wyruszyć w podróż, by go odnaleźć.