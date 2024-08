Disney+

1. sezon serialu będącego adaptacją książek Ricka Riordana został przyjęty z entuzjazmem przez publiczność. Informacje o powstawaniu 2. sezonu pojawiły się już jakiś czas temu.

2. sezon Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy jest w produkcji ledwie od tygodnia, ale twórcy i tak upewnili się, żeby przekazać fanom nowe informacje w trakcie D23. Krótkie wideo zapowiadające kolejną serią pokazało Percy'ego Jacksona (Walker Scobell) w zbroi i gotowego na jazdę niebieskim rydwanem. Wideo możecie sprawdzić poniżej:

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - opis fabuły 2. sezonu

2. sezon oparty jest na książce Morze potworów.

W trakcie nowego sezonu, Percy Jackson wraca do Obozu Herosów rok później, by odkryć, że jego świat obrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth się zmienia, dowiaduje się o tym, że ma brata cyklopa, Grover zaginął, a Obóz został zaatakowany przez siły Kronosa. Podróż Percy'ego mająca na celu naprawić to wszystko sprawi, że ten zniknie z map i trafi do Morza Potworów, gdzie na syna Posejdona czeka sekretne przeznaczenie.