Percy Jackson - ruszyły poszukiwania odtwórcy głównej roli. Jakie wymagania?

Percy Jackson to nadchodząca produkcja Disney+, będąca serialową adaptacją powieści autorstwa Ricka Riordana. Bohaterem serii jest Percy Jackson - dwunastoletni chłopiec, który odkrywa, że jest synem greckiego boga Posejdona. Autor popularnego cyklu powieści poinformował za pośrednictwem Twittera i swojej strony, że właśnie rozpoczęto poszukiwania odtwórcy głównej roli. Pisarz wyjawił, kogo najchętniej twórcy serii widzieliby na kastingu.

Riordan zaznaczył, że aktor musi być w stanie zagrać dwunastolatka, poszukiwany jest więc aktor dziecięcy lub nastolatek, nie ma natomiast żadnych preferencji co do pochodzenia etnicznego odtwórcy głównej roli. By wziąć udział w pierwszym etapie kastingu, należy przesłać nagranie z próbką występu.

Szukamy najlepszej osoby, która będzie potrafiła wcielić się w postać, jaką kochamy z książek. Przy decyzjach kastingowych będziemy stosować się do polityki różnorodności Disneya - zapowiedział pisarz.

Pierwszy sezon serialu Disney+ Percy Jackson będzie oparty na pierwszej książce z serii Riordana, czyli Złodzieju pioruna. Nie wykluczono że powstaną kolejne sezony. W skład serii o Percym Jacksonie wchodzą takie tytuły jak Morze potworów, Klątwa tytana, Bitwa w labiryncie i Ostatni olimpijczyk.