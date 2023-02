Perry Mason - zwiastun 2. sezonu. Bohater na tropie sprawiedliwości

materiały prasowe

Perry Mason to serial oparty na powieściach kryminalnych Erle'a Stanleya Gardnera. Produkcja jest rebootem serialu z lat 50. i 60. stacji CBS. Produkcja opowiada o tytułowym, nisko opłacanym prywatnym detektywie, żyjącym od wypłaty do wypłaty. Prześladują go wojenne wspomnienia z Francji i wciąż cierpi z powodu rozpadu małżeństwa. W głównego bohatera wciela się Matthew Rhys.

W nowej odsłonie, bohater weźmie udział w niezwykle głośnej rozprawie. Oskarżonych zostało dwóch Meksykanów, a Mason wierzy w ich niewinność. Okaże się dość szybko, że wszystko jest związane z kryminalnym spiskiem, który może się łączyć z potężnymi biznesmenami w Los Angeles.

Perry Mason - zwiastun

Twórcami serialu są Rolin Jones i Ron Fitzgerald, którzy również pełnili funkcję producentów wykonawczych wraz z Robertem Downeyem Jr., Susan Downey, Amandą Burrell, Joem Horacekiem i Timothym Van Pattenem. W pozostałych rolach występują John Lithgow, Juliet Rylance, Chris Chalk i Shea Whigham.

Premiera nowego sezonu już 6 marca na HBO Max.