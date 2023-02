Air - zwiastun filmu Bena Afflecka. Historia kontraktu Nike i Michaela Jordana

materiały prasowe

Air to dramat reżyserowany przez Bena Afflecka, który także wcieli się w jedną z ról u boku Matta Damona. Film przedstawi kulisy podpisania ogromnego kontraktu firmy odzieżowej z Michaelem Jordanem, gwiazdą koszykówki.

Film tworzony przez platformę Amazon Studios najpierw trafi do kin, zanim będzie miał premierę w ofercie serwisu Prime Video. Akcja filmu Air zabierze nas do lat 80., kiedy to został podpisany gigantyczny kontrakt firmy Nike z Michaelem Jordanem. Dla obu stron było to wielkie przedsięwzięcie, a do dziś wielkim wzięciem cieszą się produkty sygnowane nazwiskiem Jordana. Zobaczcie zwiastun filmu poniżej.

Air - zwiastun filmu

https://twitter.com/mgmstudios/status/1623698339442180097

Film nakręcono na podstawie scenariusza Alexa Convery'ego. W pozostałych rolach wystąpili: Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Matthew Maher, Gustaf Skarsgård, Tom Papa, Joel Gretsch i Jessica Green.

Premiera filmu Air w kinach w USA już 5 kwietnia.