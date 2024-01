Co dalej z twórcami kultowego Gothica? Piranha Bytes: "nie spisujcie nas jeszcze na straty!"

fot. Piranha Bytes

Od kilku dni w sieci można znaleźć nieoficjalne informacje mówiące o planach zamknięcia niemieckiego studia Piranha Bytes, znanego przede wszystkim jako autorzy popularnej w Polsce serii Gothic. Przedstawiciele studia postanowili odnieść się do tych przecieków i potwierdzili, że są obecnie w trudnej sytuacji. Jednocześnie dali jednak fanom znać, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

W oficjalnym oświadczeniu napisano, że "Piranie" robią wszystko co w ich mocy, by nadal dostarczać fanom kolejne produkcje. Poszukiwani są również partnerzy do prac nad tymi projektami.

Teraz koncentrujemy wszystkie siły na ten cel i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć partnera do tych projektów. Jak tylko będzie coś nowego do ogłoszenia, skontaktujemy się z Wami. Dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie!



Piranha Bytes powstało w 1997 roku. Studio dostarczyło na rynek takie serie, jak Gothic, Risen czy Elex, a ta pierwsza okazała się prawdziwym hitem w Polsce i nawet dziś, a więc ponad 20 lat po premierze pierwszej odsłony, ma wielu wiernych fanów w naszym kraju. W 2019 roku firma i wszystkie jej marki trafiły w ręce THQ Nordic.