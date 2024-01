Suicide Squad: Kill the Justice League - Joker powróci jako grywalna postać. Wszystko dzięki multiwersum

fot. WBIE

Na oficjalnym kanale Suicide Squad: Kill the Justice League opublikowano kolejny epizod z serii zakulisowych materiałów, w których twórcy ujawniają informacje na temat tej nadchodzącej produkcji. Tym razem zapowiedziano piątego grywalnego bohatera, który w ramach jednej z popremierowych aktualizacji dołączy do Harley Quinn, Deadshota, King Sharka i Kapitana Bumeranga. Będzie nim... Joker.

Obecność słynnego przeciwnika Batmana w grze będzie możliwa dzięki Elseworlds, czyli multiwersum znanym z komiksów DC. Nie będzie więc to dokładnie ten sam złoczyńca, którego poznaliśmy w serii Arkham. Ma być on młodszy i bardziej nastawiony na działanie zespołowe, bo w swoim świecie był częścią Legionu Samobójców. Oczywiście, tak jak i reszta postaci, tak i Joker będzie miał unikalny sposób poruszania się: do przemierzania Metropolis wykorzysta ona parasol z silnikiem rakietowym.

Suicide Squad: Kill the Justice League - Suicide Squad Insider Episode 3 [wideo]

Joker w Suicide Squad: Kill the Justice League pojawi się w marcu, ale na tym nie koniec. Twórcy ujawnili również plany na kolejne miesiące, które zdradzają, że w późniejszym terminie doczekamy się jeszcze trzech innych bohaterów, a także otrzymamy między innymi nowe bronie i otoczenie.



Premiera Suicide Squad: Kill the Justice League już 2 lutego na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.