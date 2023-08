Peryferal i Ich własna liga skasowane. Cofnięto zamówienie 2. sezonów!

fot. materiały promocyjne

Peryferal oraz Ich własna liga to dwa seriale platformy Amazonu o nazwie Prime Video. Jak donoszą The Hollywood Reporter, Deadline i Variety, powołując się na swoje niezależne źródła, osoby decyzyjne w serwisie cofnęły zamówienie obu seriali. Tym samym oba tytuły zostają skasowane, a ich historie nie zostaną dokończone.

Peryferal i Ich własna liga skasowane

Oficjalnie są to pierwsze ofiary trwających strajków scenarzystów i aktorów. Źródła portali potwierdzają, że decyzje zostały podjęte przez blokadę pracy. A to siłą rzeczy generowało koszty.

Preprodukcja 2. sezonu Peryferal ruszyła w maju tuż przed strajkiem scenarzystów, który nadal trwa. Natomiast w połowie lipca zaczął się strajk aktorów, który dodatkowo wszystko zablokował. Nie był to tani serial, bo 8-odcinkowy pierwszy sezon kosztował 140 mln dolarów. Drugi sezon według THR miał mieć 6 odcinków i miał mniej kosztować. Źródła portalu twierdzą, że popularność serialu w platformie była niewielka, ale nie mogli go skasować, bo producentami są Lisa Joy i Jonathan Nolan i wówczas wizerunkowo byłoby to złe. Jest więc teoria, że strajk to wymówka, którą potrzebowali. Zwłaszcza, że Peryferal to serial zamówiony przez poprzednie władze Amazon Studios.

Ich własna liga w kwietniu 2023 roku dostała zamówienie na finałowy sezon, który miał liczyć cztery odcinki. Z uwagi na blokady spowodowane strajkami nie oczekiwało się startu prac w najbliższych miesiącach. Koszty czekania jednak były nadal generowane. Twórczyni serialu Abbi Jacobson uważa, że zwalanie powodu kasacji na strajk to wciskanie kitu przez włodarzy serwisu. Innymi słowy też sugeruje, że to jedynie wymówka.

Według portalu, jeśli nawet oba seriale zaczęłyby być kręcone pod koniec 2023 roku, nie pojawiłyby się wcześniej na ekranach niż w 2025 roku.

Mamy powtórkę sytuacji z poprzedniego strajku scenarzystów, który odbył w 2008 roku. Wówczas też po pewnym czasie telewizje zaczęły masowo kasować seriale. Peryferal i Ich własna liga to pierwsze seriale skasowane przez strajki, ale na pewno nie ostatnie. Koniec końców też kasacje filmów się rozpoczną.