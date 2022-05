Peter Five Eight - kolejny film z udziałem Kevina Spacey'ego na targach w Cannes

materiały prasowe

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że Kevin Spacey podpisał kontrakt na rolę w dramacie historycznym 1242 - Gateway to the West. Projekt będzie sprzedawany podczas targów w Cannes, więc producenci mają nadzieję zebrać finansowanie. Jest to koprodukcja brytyjska, węgierska i mongolska.

W Cannes na targach dostępny do kupienia będzie jeszcze inny film z udziałem aktora. Peter Five Eight opowie historię Sam (Jet Jandreau), która pracuje jako agentka nieruchomości, ale ma problemy alkoholowe i skrywa mroczny sekret. Pewnego dnia na swojej drodze spotka tajemniczego nieznajomego (Kevin Spacey), działającego na usługach Pana Locka. W obsadzie są też Rebecca De Mornay i Jake Weber. Za reżyserię odpowiada Michael Zaiko Hall.

zrzut ekranu

1242 - o czym jest film?

Jest to historia o Batu-chanie, wnuku Czyngis-chana, który został wybrano dowódcą zachodniej części imperium mongolskiego. Jest umiejętnym wodzem wojskowym, który wygrywał wiele bitew od Chiny po Persję. Jego celem jest inwazja na Europę, która zostaje powstrzymana, gdy na swojej drodze na Węgrzech napotyka głęboko duchowego mężczyznę (w tej roli Spacey). To on ostatecznie doprowadzi do upadku Chana.

Nie jest to pierwszy powrót Spaceya w Europie, bo raczej na role w Hollywood nie ma co liczyć. Zakończył prace nad włoskim filmem w reżyserii Franco Nero, o którym pisaliśmy w 2021 roku. Kevin Spacey zagrał detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie niesłusznie oskarżonego o pedofilię mężczyzny (w tej roli sam Nero). Do tej pory żaden projekt, w którym zagrał Spacey po powrocie nie doczekał się premiery ani dystrybucji.