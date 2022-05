Crimes Of The Future - David Cronenberg spodziewa się wyjść widzów z seansu jego filmu w Cannes

materiały prasowe

Crimes of the Future to nowy film w reżyserii Davida Cronenberga, którym twórca powraca po 8 latach od swojego ostatniego obrazu. Filmowiec znany jest z dosadnych, brutalnych i szokujących obrazów, które pokazuje w swoich dziełach. Jego najnowsza produkcja będzie miała swoją premierę na Festiwalu w Cannes. Cronenberg w rozmowie z portalem Deadline stwierdził, że w produkcji jest kilka bardzo mocnych scen i jest pewien, że niektórzy widzowie na pewno wyjdą z sal kinowych w ciągu pierwszych pięciu minut seansu.

Ponadto reżyser podzielił się również kilku osób, które już miały okazję obejrzeć produkcję. Stwierdziły, że ostatnie dwadzieścia minut filmu będzie bardzo trudne dla ludzi i będą wychodzić z kina. Sam Cronenberg spodziewa się, że widzowie będą tak postępować w Cannes.

W obsadzie filmu znajdują się między innymi Viggo Mortensen, Lea Seydoux oraz Kristen Stewart.