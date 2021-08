Peter Pan & Wendy - reżyser porównuje film Disneya do Zjawy

materiały prasowe

Peter Pan & Wendy to kolejne aktorskie podejście do historii o Piotrusiu Panie. Filmów o tej postaci powstało już wiele na przestrzeni lat. Reżyser widowiska David Lowery udzielił wywiadu, w którym opowiedział o projekcie. Stwierdził, że kiedy poszedł na spotkanie z przedstawicielami studia na temat projektu, powiedział im, że chciałby zrobić film, który będzie wierny materiałowi źródłowemu, usuwając problematyczne elementy powieści i filmu animowanego, a całość chciałby potraktować jak Zjawę. Porównał to do Zjawy z latającymi dziećmi, oczywiście przy tym zachowując radosny, pełen magii klimat. Ponadto zdradził, że wszystkie sceny w filmie są kręcone w plenerze, nie w studiu.

Oparta na powieści JM Barrie i zainspirowana animowanym klasykiem z 1953 roku produkcja opowiada o dziewczynie, która podróżuje ze swoimi braćmi do Nibylandii. Tam spotyka między innymi chłopca, który nie chce dorosnąć i jego bandę, demonicznego kapitana piratów i maleńką wróżkę.

fot. Disney

W obsadzie Yara Shahidi jako Dzwoneczek, Jude Law w roli Kapitana Haka; Ever Anderson jako Wendy; Alexander Molony jako Piotruś Pan; Molly Parker jako pani Darling; Alan Tudyk jako pan Darling oraz debiutanci, Joshua Pickering jako John; Jacobi Jupe jako Michael, Alyssa Wapanatâhk jako Tiger Lily oraz Jim Gaffigan jako Smee.

Peter Pan & Wendy - premiera filmu w 2022 roku na platformie Disney+, tam gdzie jest ona dostępna.