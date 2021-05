Peter Pan & Wendy - Yara Shahidi o swoim podejściu do roli Dzwoneczka

fot. ABC

Peter Pan & Wendy to kolejny aktorski film Disneya. Widowisko jest oparte na animacji Piotruś Pan. Yara Shahidi wciela się w projekcie w ikoniczną postać Dzwoneczka. W czasie rozmowy z Variety na czerwonym dywanie na MTV Movie & TV Awards opowiedziała o swojej bohaterce. Stwierdziła, że jest ona bardzo zabawna i najbardziej w tej wersji podoba jej się, że ma ona naprawdę sporo do roboty. Shahidi twierdzi, że może i Dzwoneczek jest tą drugoplanową postacią, ale ma swoje własne motywacje, dla których jest gotowa do działania.

Oparta na powieści JM Barrie i zainspirowana animowanym klasykiem z 1953 roku produkcja opowiada o młodej dziewczynie, która podróżuje ze swoimi dwoma młodszymi braćmi do Nibylandii. Tam spotyka chłopca, który nie chce dorosnąć, demonicznego kapitana piratów oraz maleńką wróżkę. Tak rozpoczyna się jej szalona przygoda.

Disney

W obsadzie znaleźli się oprócz Shahidi również Jude Law w roli Kapitana Haka; Ever Anderson jako Wendy; Alexander Molony jako Piotruś Pan; Molly Parker jako pani Darling; Alan Tudyk jako pan Darling oraz debiutanci, Joshua Pickering jako John; Jacobi Jupe jako Michael, Alyssa Wapanatâhk jako Tiger Lily oraz Jim Gaffigan jako Smee.

Peter Pan & Wendy - premiera filmu w 2022 roku na platformie Disney+, tam gdzie jest ona dostępna.