Dobre wieści dla fanów Piątku 13-ego - powstaje Jason Universe!

Przez wiele lat Jason Voorhees przerażał widownię, za co został ikoną popkultury. Nic dziwnego, że to zostanie docenione - bohater doczeka się swojego własnego uniwersum, co znacząco poszerzy franczyzę Piątku 13-ego! W oświadczeniu skierowanym do IGN, szef Horror, Inc. Robert Barsamian skomentował nowe uniwersum. Potwierdził współpracę ze scenarzystą Piątku 13-ego oraz producentem wykonawczym niektórych części z tej serii.

- Przez dekady, Jason szokował i ekscytował widzów, którzy wracali po więcej. Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z Victorem Millerem i Markiem Toberoffem nad nowymi projektami, które ogłosimy w nadchodzących miesiącach.

Piątek 13-ego - Jason Universe w drodze

Kierownicy Horror, Inc. zauważają, że Jason wciąż interesuje widzów po 44 latach na ekranie. Bohater przykuwa uwagę milionów widzów z wielu różnych pokoleń, co pokazuje również zainteresowanie na TikToku. Studio ma skupić się na "uhonorowaniu dziedzictwa", jednocześnie tworząc coś atrakcyjnego również dla współczesnej widowni.

Nowe aktywności powiązane z Piątkiem 13-ego obejmą szeroką gamę platform - od rozrywki, gier, poprzez merchandise i nie tylko. Będą one pokazywane za pośrednictwem konta społecznościowego @JasonUniverse13 oraz na oficjalnej stronie internetowej Jason Universe.

