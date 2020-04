Piątki strachu w TNT. Obejrzyj film Drakula

Drakula w reżyserii Francisa Forda Coppoli to klasyka gatunku i jeden z najlepszych filmów w dorobku reżysera. Dla wielu to również najlepiej zrealizowana historia o legendarnym wampirze, która po dekadach przetrwała próbę czasy i nadal imponuje realizacją

Rumuński książę, nieśmiertelny hrabia Dracula (Gary Oldman), spędza długie stulecia w swoim opuszczonym zamku w Transylwanii. Odwiedza go prawnik Jonathan Harker (Keanu Reeves), który proponuje mu sprzedaż starego opactwa. Wampir natrafia przypadkiem na zdjęcie narzeczonej prawnika – Miny (Winona Ryder), do złudzenia przypominającą mu jego ukochaną, która odebrała sobie życie kilka wieków wcześniej. Książę postanawia uwięzić prawnika w swoim zamku, a sam przeobraża się w młodego i przystojnego księcia Vlada i wyrusza do Londynu na spotkanie utraconej miłości.

