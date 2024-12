Czy James Bond powinien być kobietą? Aktorka z jednego z filmów: "Czasami trzeba po prostu uszanować tradycje"

fot. Eon Production

Reklama

Po pożegnaniu Daniela Craiga z rolą agenta 007 nadal trwają poszukiwania nowego odtwórcy roli. Chociaż doniesienia wskazują głównie na męskich kandydatów, to niejednokrotnie w przeszłości pojawiał się temat uczynienia z Bonda kobiety. Nie jest to żadna nowość, ponieważ takie plany były jeszcze przed pojawieniem się pierwszego filmu, ale uznano to za zły pomysł. Gemma Arterton, która w 007 Quantum of Solace grała postać Strawberry Fields wypowiedziała się na ten temat:

Czy gdyby James Bond był kobietą, to nie byłoby trochę tak jakby Mary Poppins była mężczyzną? Rozmawiali już o tym, ale wydaje mi się, że ludzie uznaliby to za oburzające. Czasami trzeba po prostu uszanować tradycje. Nie żałuję zagrania w filmie o Bondzie, ale zdumiewa mnie dlaczego o tamtej roli ciągle się mówi. Byłam w tym filmie przez pięć minut.

Aktorka pochwaliła również zmianę standardów w Hollywood w odniesieniu do pojawienia się koordynatorów do scen intymnych, a także lepszej opieki nad aktorami, którzy spotykają się z krytyką.

Kiedyś po prostu rzucono mi taką sceną [intymną] w twarz i powiedziano: "Tak to będzie wyglądać." I zrobiłam to. Teraz takie sytuacje nie mają miejsca dzięki koordynatorom na planie. Jeśli jesteś ofiarą gnębienia na planie albo poza nim, to dostajesz listę numerów osób, które mogą ci z tym pomóc.

James Bond - TOP najlepszych złoczyńców filmowych