Piątki strachu w TNT. Obejrzyj film Obecność

Obecność to jeden z najlepszych horrorów XXI wieku, który był początkiem wielkiego uniwersum złożonego do tej pory z ośmiu filmów (w tym Zakonnica i seria Annabelle) i kolejne są w produkcji.

Horror został zrealizowany na podstawie jednej ze spraw rozwiązywanych przez małżeństwo Lorraine i Eda Warrenów (w tych rolach Vera Farmiga oraz Patrick Wilson). Para, która zajmuje się tropieniem wydarzeń paranormalnych zostaje wezwana przez rodzinę, która od niedawna mieszka w starym domu pod miastem. Domownicy są dręczeni przez niewyjaśnione zjawiska, które z czasem zdają się nasilać. Małżeństwo odkrywa, że przed laty w domu mieszkała stara wiedźma i to ona najprawdopodobniej nęka rodzinę. Łowcy duchów proponują szereg rozwiązań, jednak okazuje się, że ten przypadek znacznie różni się od wszystkich, z jakimi do tej pory mieli do czynienia…

