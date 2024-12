To zawsze Agatha bliska 2. sezonu. Co dalej z Ultronem w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Daniel Richtman, znany scooper, którego doniesienia często się potwierdzają, serial To zawsze Agatha jest bardzo bliski uzyskania zielonego światła na realizację drugiego sezonu. Po dużym, choć nieoczekiwanym sukcesie tej produkcji, Kevin Feige najwyraźniej chce ją kontynuować.

To zawsze Agatha powiązana z Vision Quest?

Dla niektórych ta informacja może być zaskoczeniem, ponieważ serial Vision Quest zapowiadano jako trzecią część trylogii, po WandaVision i To zawsze Agatha. Możliwe więc, że Agatha oraz Billy Maximoff pojawią się w tej produkcji obok Białego Visiona.

WVision Quest powróci James Spader jako Ultron, znany z filmu Avengers: Czas Ultrona. To logiczne, biorąc pod uwagę, że fabuła skupi się na nowym Visionie, a ta postać została w MCU stworzona przez Ultrona. Według Daniela Richtmana zarówno Vision, jak i Ultron pojawią się w ludzkiej formie, co oznacza, że na ekranie zobaczymy Paula Bettany’ego i Jamesa Spadera w niecodziennym wydaniu. Oboje jednak do tej pory grali syntetyczne postacie.

Za realizację Vision Quest odpowiada Terry Matalas, twórca cenionego trzeciego sezonu Star Trek: Picard. Chociaż nie podano jeszcze dat premier, wszystko wskazuje na to, że Agatha oraz dzieci Wandy Maximoff mają przed sobą przyszłość w MCU.