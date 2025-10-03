placeholder
Reklama
placeholder

Piątkowe hity filmowe w TV4 już od dziś. Październik nie musi się kojarzyć tylko z horrorami

Październik z kanałem TV4 będzie obfitować w całą masę filmowych hitów. Miesiąc ten zwykle kojarzy się z horrorami z powodu Halloween. Ale co powiecie na kino szpiegowskie z najwyższej półki? Oto program na najbliższy miesiąc, począwszy od dziś.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  tv4 
Polsat program
Jason Bourne fot. Universal Pictures
Reklama

Październik kojarzy się głównie z Halloween, ale stacja TV4 należąca do Telewizji Polsat zaproponowała coś zgoła odmiennego na piątkowe wieczory zamiast historii mrożących krew w żyłach. Przez cały październik będzie można oglądać hity sensacyjne z ostatnich trzech dekad. Większość to klasyki, które w momencie premiery rewolucjonizowały lub rozwijały swój gatunek.

Nie zabraknie szpiegowskich emocji z Jasonem Bournem czy wojennej zawieruchy z Helikopterem w ogniu w tle. Jakie jeszcze inny filmy będzie można obejrzeć w trakcie piątkowego późnego wieczoru?

PIĄTKOWE HITY FILMOWE W PAŹDZIERNIKU

Dziedzictwo Bourne'a

Emisja: 3 października o 22:00.
Obsada: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Scott Glenn, Michael Chernus, Donna Murphy.
Opis fabuły:

Zawsze było ich więcej, niż jeden. Scenarzysta Tony Gilroy ponownie rozbudowuje świat Bourne'a w kolejnej odsłonie sensacyjnej serii, przesiąkniętej mrożącą krew w żyłach akcją. W Dziedzictwie Bourne'a poznajemy nowego bohatera, Aarona Crossa. Stawką jest jego życie lub śmierć, które uwarunkowane zostały znacznie wcześniej przez wydarzenia zawarte w poprzednich trzech filmach serii.

Jason Bourne

Emisja: 10 października o 22:00.
Obsada: Matt Damon, Julia Stilles, Riz Ahmed, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel.
Opis fabuły:

Jason Bourne znowu jest ścigany przez CIA. Zostaje aktywowany program o światowym zasięgu, a Bourne znajduje się w centrum globalnej sieci terrorystycznej. Jego wrogowie są przekonani, że jeśli otrzyma odpowiednią broń, znów stanie po ich stronie.

Helikopter w ogniu

Emisja: 17 października o 22:00.
Obsada: Josh Hartnett, Ewan McGregor, Jason Isaacs, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner, Ewen Bremner, Sam Shepard.
Opis fabuły:

Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii.

Agenci

Emisja: 24 października o 22:00.
Obsada: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Edward James Olmos, Bill Paxton, James Marsden, Fred Ward.
Opis fabuły:

Film jest opowieścią o policjantach, złodziejach i ludziach, którzy stoją gdzieś pomiędzy. Trench chce okraść lokalny bank i prosi Steadmana o pomoc. Twierdzi, że to będzie słuszny czyn, gdyż bank jest pralnią pieniędzy mafii. Będą złodziejami, którzy okradają złodziei. Steadman nie wie, że Trench jest agentem DEA, a Trench nie wie, że Steadman ma własną tajemnicę i nie jest tym, za kogo się podaje.

Safe House

Emisja: 31 października o 22:00.
Obsada: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Patrick Robert, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Liam Cunningham.
Opis fabuły:

Safe House opowiada o młodym agencie CIA (Reynolds), nadzorującym rządową kryjówkę. Przetrzymywany jest tam najniebezpieczniejszy renegat z CIA (Washington). Kiedy kryjówka zostaje zaatakowana uciekają razem i próbują odkryć, kto chce widzieć ich martwych.

Źródło: informacja prasowa

naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  tv4 
Polsat program
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2016
Jason Bourne
Oglądaj TERAZ Jason Bourne Thriller

6,8

2012
Dziedzictwo Bourne'a
Oglądaj TERAZ Dziedzictwo Bourne'a Kryminał

6,7

2012
Safe House
Oglądaj TERAZ Safe House Kryminał

7,7

2001
Helikopter w ogniu
Oglądaj TERAZ Helikopter w ogniu Wojenny

6,7

2013
Agenci
Oglądaj TERAZ Agenci Komedia

Najnowsze

1 Spider-Man 2
-

Co studio zmieniło w Spider-Manie 2? Sony miało problem z maską

2 Jay Kelly
-

Adam Sandler ma szansę na Oscara? Widzowie zachwyceni; aktor komentuje

3 Elektra
-
Plotka

Elektra powróci w Daredevil: Odrodzenie? To może być adaptacja TEGO komiksu

4 K-popowe łowczynie demonów
-

Podbiły Netflixa, a teraz zawalczą o serca graczy Fortnite. K-popowe łowczynie demonów trafiły do gry

5 9-1-1 - 9. sezon
-

9-1-1 w kosmosie! Zwiastun 9. sezonu zaskakuje

6 Last Days
-

Last Days – zwiastun filmu na faktach od twórcy Szybkich i wściekłych. Krytycy nie są zachwyceni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e02

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e13

Starożytni kosmici

s16e08

SpongeBob Kanciastoporty

s16e07

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e191

Moda na sukces

s27e02

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e02

The Graham Norton Show

s42e20
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tessa Thompson
Tessa Thompson

ur. 1983, kończy 42 lat

Denis Villeneuve
Denis Villeneuve

ur. 1967, kończy 58 lat

Alicia Vikander
Alicia Vikander

ur. 1988, kończy 37 lat

Clive Owen
Clive Owen

ur. 1964, kończy 61 lat

Lena Headey
Lena Headey

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV