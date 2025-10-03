Piątkowe hity filmowe w TV4 już od dziś. Październik nie musi się kojarzyć tylko z horrorami

fot. Universal Pictures

Październik kojarzy się głównie z Halloween, ale stacja TV4 należąca do Telewizji Polsat zaproponowała coś zgoła odmiennego na piątkowe wieczory zamiast historii mrożących krew w żyłach. Przez cały październik będzie można oglądać hity sensacyjne z ostatnich trzech dekad. Większość to klasyki, które w momencie premiery rewolucjonizowały lub rozwijały swój gatunek.

Nie zabraknie szpiegowskich emocji z Jasonem Bournem czy wojennej zawieruchy z Helikopterem w ogniu w tle. Jakie jeszcze inny filmy będzie można obejrzeć w trakcie piątkowego późnego wieczoru?

PIĄTKOWE HITY FILMOWE W PAŹDZIERNIKU

Emisja: 3 października o 22:00.

Obsada: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Scott Glenn, Michael Chernus, Donna Murphy.

Opis fabuły:

Zawsze było ich więcej, niż jeden. Scenarzysta Tony Gilroy ponownie rozbudowuje świat Bourne'a w kolejnej odsłonie sensacyjnej serii, przesiąkniętej mrożącą krew w żyłach akcją. W Dziedzictwie Bourne'a poznajemy nowego bohatera, Aarona Crossa. Stawką jest jego życie lub śmierć, które uwarunkowane zostały znacznie wcześniej przez wydarzenia zawarte w poprzednich trzech filmach serii.

Emisja: 10 października o 22:00.

Obsada: Matt Damon, Julia Stilles, Riz Ahmed, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel.

Opis fabuły:

Jason Bourne znowu jest ścigany przez CIA. Zostaje aktywowany program o światowym zasięgu, a Bourne znajduje się w centrum globalnej sieci terrorystycznej. Jego wrogowie są przekonani, że jeśli otrzyma odpowiednią broń, znów stanie po ich stronie.

Emisja: 17 października o 22:00.

Obsada: Josh Hartnett, Ewan McGregor, Jason Isaacs, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner, Ewen Bremner, Sam Shepard.

Opis fabuły:

Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii.

Emisja: 24 października o 22:00.

Obsada: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Edward James Olmos, Bill Paxton, James Marsden, Fred Ward.

Opis fabuły:

Film jest opowieścią o policjantach, złodziejach i ludziach, którzy stoją gdzieś pomiędzy. Trench chce okraść lokalny bank i prosi Steadmana o pomoc. Twierdzi, że to będzie słuszny czyn, gdyż bank jest pralnią pieniędzy mafii. Będą złodziejami, którzy okradają złodziei. Steadman nie wie, że Trench jest agentem DEA, a Trench nie wie, że Steadman ma własną tajemnicę i nie jest tym, za kogo się podaje.

Emisja: 31 października o 22:00.

Obsada: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Patrick Robert, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Liam Cunningham.

Opis fabuły:

Safe House opowiada o młodym agencie CIA (Reynolds), nadzorującym rządową kryjówkę. Przetrzymywany jest tam najniebezpieczniejszy renegat z CIA (Washington). Kiedy kryjówka zostaje zaatakowana uciekają razem i próbują odkryć, kto chce widzieć ich martwych.