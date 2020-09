Pięć powodów, dla których warto skorzystać z Prime Gaming (Twitch Prime)

Źródło: Amazon

Bonusy w najpopularniejszych grach, takich jak World of Tanks, FIFA czy Grand Theft Auto Online oraz darmowy dostęp do retro tytułów z konsoli Neo Geo - to tylko niewielka część korzyści płynących z pakietu Prime Gaming (dawniej Twtich Prime). Jest on powiązany z subskrypcją dostępnego w Polsce Amazon Prime Video, czyli internetowej usługi wideo na żądanie.

Bonusy do popularnych gier

Pierwszą zaletą usługi Prime Gaming, którą docenią zapaleni miłośnicy gier, są bonusy do popularnych tytułów. Obecnie ciekawe dodatki są dostępne dla graczy takich pozycji jak DOOM Eternal, Apex Legends oraz World of Tanks. Fani FIFA 20 mogą skorzystać z unikalnego pakietu Ultimate Team, w którym gracze otrzymują m.in. dodatkowe karty, zyskując w ten sposób zawodników w trybie FIFA Ultimate Team. Natomiast miłośnicy Grand Theft Auto Online po połączeniu swojego konta z Social Club, mają możliwość zgarnięcia nawet do miliona wirtualnych dolarów w grze. Wszystkie dodatki różnią się od siebie w zależności od miesiąca i są ograniczone czasowo, dlatego warto śledzić je na bieżąco.

Darmowy dostęp do retro tytułów

Z usługi Prime Gaming zadowoleni powinni być także miłośnicy gier retro. Użytkownicy w ramach pakietu zyskują dostęp do popularnych tytułów, znanych z konsoli Neo Geo, która miała swoją premierę w 1990 roku. Wśród ciekawych pozycji znajduje się m.in. Samurai Showdown II, Blazing Star oraz The King of Fighters 2000. Są to klasyki z 1994, 1998 oraz 2000 roku, które umożliwiają odbycie gamingowej podróży w czasie. Warto zaznaczyć, że pobrane gry są dostępne dla użytkowników nawet po wygaśnięciu subskrypcji konta.

Korzyści dla użytkowników Prime Gaming

Subskrybenci usługi otrzymają jedną darmową subskrypcję kanału Partnera miesięcznie (koszt ok. 25 zł), a także dostęp do unikalnych emotikon oraz dodatkowych opcji kolorystycznych na czacie. Co ciekawe, subskrypcja ulubionego kanału jest automatycznie odnawiana co 30 dni. W ten sposób widzowie mogą wesprzeć swoich idoli i przy okazji otrzymać dodatkowe przywileje - włącznie z odznakami.

Dostęp do popularnych filmów i seriali

Warto pamiętać, że Prime Gaming jest bezpośrednio związany z Amazon Prime Video, czyli internetową usługą wideo na żądanie, której liczba płatnych subskrybentów na początku tego roku przekroczyła 150 milionów. Osoby posiadające Prime Gaming zyskują także dostęp do wielu filmów i seriali oferowanych przez tę platformę. Amazon Prime Video stanowi bezpośrednią konkurencję dla Netflixa, który pod koniec zeszłego roku miał ponad 167 milionów subskrybentów. Platforma stworzona przez Amazon oferuje takie produkcje własne jak chociażby The Grand Tour, The Boys, Współczesna dziewczyna, Wspaniała pani Maisel czy Tom Clancy’s Jack Ryan. Nie brakuje również klasyków takich jak serial Biuro czy trylogia Powrót do przyszłości. Każdy może więc znaleźć coś dla siebie.

Atrakcyjna cena

Usługa Prime Gaming w porównaniu do konkurencyjnych serwisów wypada korzystnie pod względem ceny. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że subskrybenci otrzymują nie tylko szereg korzyści na platformie, ale także ciekawe tytuły retro i bonusy do popularnych gier oraz dostęp do znanych filmów i seriali. Warto wspomnieć, że klienci Play, którzy posiadają abonament telefoniczny, internetowy lub telewizyjny mogą otrzymać dostęp do specjalnej promocji Amazon Prime Video i Prime Gaming na 6 miesięcy bez opłat. Wystarczy jedynie wejść w sekcję “Telewizja i Wideo” w aplikacji Play24 i aktywować promocję. Po zakończeniu promocji można dalej cieszyć się dostęp do serwisów lub zrezygnować z usługi w dowolnym momencie.