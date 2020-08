Piękna i Bestia - poznaliśmy tytuł serialowego spin-offu

Disney

Piękna i Bestia z 2017 roku była wielkim hitem Disneya. W marcu 2020 roku ogłoszono powstanie serialowego prequela, czyli fabuły osadzonej przed wydarzeniami z filmu. Bohaterami mają być Gaston i LeFou, a w tych rolach ponownie zobaczymy Luke'a Evansa i Josha Gada.

Wcześniej informowaliśmy, że Alan Menken napisał kilka piosenek właśnie do serialu Disney+. Także on wyjawił teraz tytuł produkcji podczas jednego z wywiadów. Brzmi on: The Little Town. Jest to nawiązanie do początkowej piosenki z filmu wykonywanej przez Emmę Watson.

Źródło: Disney

Za sterami serialu mają stanąć Eddy Kitsis i Adam Horowitz, duet najbardziej znany z Dawno, dawno temu. Gad, Kitsis, Evans i Horowitz będą też producentami wykonawczymi. Pierwszy sezon ma mieć 6 odcinków. Nie znamy szczegółów przedstawionej historii.