Simpsonowie - zwolniony kompozytor serialu pozywa Disneya i Foxa do sądu

Alf Clausen, wielokrotnie nagrodzony nagrodą Emmy kompozytor przez prawie 30 lat tworzący muzykę dla serialu Simpsonowie złożył pozew przeciwko Disneyowi, 20th Century Fox TV and Films oraz Gracie Films za to, że jego zwolnienie z programu w 2017 roku nie tylko nie miało związku z promowaniem wolności słowa, ale było pokierowane swoistą dyskryminacją ze względu na wiek, po tym jak poinformował producentów, że cierpi na chorobę Parkinsona. Disney i Fox przysięgają, że podjęto decyzję o zmianie kompozytorów, ponieważ uważali, że Clausen o skłonnościach do muzyki klasycznej i jazzowej nie sprostał wyzwaniom związanym z bardziej współczesnymi melodiami.

Następnym krokiem w sprawie ma być przesłuchanie przedstawionych przez obydwie strony sporu osób, które odbędzie się 5 sierpnia przed sędzią Sądu Najwyższego w Los Angeles, Michaelem Sternem. Ma ono pomóc w ustaleniu, czy 79-letni obecnie Clausen został zwolniony ze względu na swój wiek czy też nie.