Pierścienie Władzy - czy Adar mógł zabić [SPOILER]? Szczegóły zaskakującego wątku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon

Jeśli widzieliście już 6. odcinek serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, to pewnie waszej uwadze nie umknął moment, w którym Adar złapany przez Galadrielę mówi o zabiciu Saurona. Wszyscy, od Lindonu po Krainy Południowe, wiedzą, że Sauron czai się gdzieś w cieniu i jeszcze trochę będziemy musieli poczekać na jego objawienie się w produkcji Amazona. Do tej pory myśleliśmy jednak, że dowódca oddziału Orków, Adar (w tej roli Joseph Mawle) działa w porozumieniu z Czarnym Panem i wykonuje jego rozkazy, aby doprowadzić do realizacji jego celów.

Schwytany i przesłuchany przez Galadrielę, Adar przyznaje się do wierności Morgothowi, ale wyjaśnia, że ostre traktowanie Orków przez Saurona po Wojnie Gniewu zdenerwowało go. Wyjawia nawet, że Saurona nie ma, bo on go unicestwił. Fani Władcy Pierścieni widzą jednak, że nie jest to możliwe i Sauron nie umrze aż do Trzeciej Ery. O co zatem chodzi w tym wątku?

Pierścienie Władzy - czy Adar zabił Saurona?

Jedną z opcji jest na pewno to, że Adar wierzy w to co mówi i nie miał na celu oszukiwania Galadrieli. Może faktycznie działa niezależnie od Saurona i jego chęć ochrony orków wydaje się być szczera. W poprzednich odcinkach Adar obiecywał, że chce by Południowe Krainy stały się rajem dla orków. Adar wydaje się więc szczerze wierzyć, że zabił Mrocznego Władcę. Prawie na pewno się myli. Sauron jest jednym z Majarów - anielskich i nieśmiertelnych duchów z początku czasu. Ponieważ Majar są boskimi, pierwotnymi istotami, nie umierają w tradycyjnym sensie. Nawet po ostatecznym zniszczeniu Jedynego Pierścienia, Powrót Króla potwierdza, że Sauron wciąż żyje jako osłabiony duch unoszący się bezradnie w cieniu.

Mimo to, fizyczne formy Majar nie są odporne na uszkodzenia. Lúthien, Gil-galad i Elendil odnieśli sukces w walce z Sauronem, ale duch Mrocznego Władcy przetrwał w każdym przypadku, odnawiając swoją siłę, odbudowując ciało i powracając do świetności. Być może to właśnie stało się między Sauronem a Adarem w Pierścieniach władzy. Adar mógł zabić fizyczne ciało Saurona, zmuszając jego ducha do odejścia, dopóki nie wróci z nowymi siłami. Zdrada Adara oznacza, że jeśli jednak Sauron powróci (a wiemy, że powróci), to spotka się z przykrymi konsekwencjami.

Władca Pierścieni pokazuje dwa sposoby, w jakie Majar może odzyskać fizyczną formę po porażce. Jednym z nich jest łaska Valarów - jak widać, gdy Gandalf umiera walcząc z Balrogiem z Morii, ale powraca jako Gandalf Biały. Drugą metodą jest przejście długiej drogi przez odnawianie się w czasie. Na przykład po zniszczeniu Númenoru fizyczne ciało Saurona przestaje istnieć. Tolkien pisze o tym, jak duch złoczyńcy wycofuje się do Śródziemia i przez wiele lat powoli wykuwa nowy kształt. To z pewnością mogłoby wyjaśnić, jak Sauronowi udaje się przetrwać śmiertelny cios Adara. Ponieważ Valarowie raczej nie przywrócą go do życia jako, Mroczny Pan mógł tylko czekać w ukryciu, aż powrócą mu siły, a ciało, które Adar mógł zamordować, zostanie zastąpione nową formą. W żaden sposób nie zbliża nas to zatem do odpowiedzi na pytanie, gdzie obecnie ukrywa się Sauron i pod jaką postacią. Tutaj jednak fani powiązują te informacje z Nieznajomym, który może ciągle być powracającym do Śródziemia Sauronem. Zapomniał jednak o swoim dawnym ja i musi jeszcze odbudować swoją pamięć.

Kto jest Sauronem? Typy fanów

Waldreg

Pierścienie Władzy - co oznacza końcówka 6. odcinka?

6. odcinek serialu kończy się dosłownie wybuchowo, poprzez zmieniający się krajobraz Krain Południowych. Co tak właściwie się dzieje? Armia Númenoru pomaga mieszkańcom wsi w starciu z orkami, ale świętowanie okazuje się przedwczesne. Gdy żołnierze raczą się kuflami piwa, dochodzi do kataklizmu. Wulkan szaleje, woda wzbiera i tworzy potoki, zmieniając tym samym krajobraz krainy. Wszystko za sprawą wbicia miecza w odpowiednim miejscu przy wieży przez Waldrega.

Wcześniej Arondir wyjaśnił, że rękojeść czarnego miecza to "klucz" nasycony starożytną i mroczną magią z czasów Morgotha, a także wskazał na identyczną broń wmurowaną w ściany wieży Ostirith. Głównym pytaniem, które serial pozostawia bez odpowiedzi, jest to, kto stworzył tę szczelinę dla klucza pod postacią miecza. I raczej nie były to elfy, ale być może stworzone zostało przez ludzi Morgotha, gdy Południowe Krainy były przez niego kontrolowane podczas Pierwszej Ery. Być może uruchomienie szczeliny za pomocą miecza było planem awaryjnym, gdyby musieli przegrupować się w przypadku porażki. Być może jednak miecz uruchamia coś znacznie więcej niż tylko zmiany w geografii terenu i przekonamy się o tym niebawem.