Oglądalność 2. sezonu Pierścieni Władzy wcale nie taka niska? Nowe dane zmieniają perspektywę

Wczoraj donosiliśmy Wam, że 2. sezon serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zaliczył ogromny, blisko 50-procentowy spadek oglądalności przy porównaniu danych dla premierowych odcinków pierwszej i drugiej odsłony serii - więcej o tej sprawie w tym miejscu. Teraz jednak docierają do nas nowe informacje w tej materii. Jak raportuje serwis Variety, powołując się na dane Luminate (na marginesie: analizy firmy cieszą się większym prestiżem niż te podawane przez Samba TV, na których oparto wczorajsze rewelacje), produkcja Amazon Prime Video całkiem dobrze radzi sobie jeśli chodzi o przyciąganie Amerykanów przed telewizory i urządzenia mobilne.

I tak stała się on drugim najpopularniejszym serialem platform streamingowych w USA w trakcie długiego weekendu obejmującego Dzień Pracy (30.08 - 2.09), przegrywając jedynie z netfliksowym dokumentem Koszmarni eks. W okresie rzeczonych 4 dni poziom oglądalności pierwszych odcinków 2. sezonu Pierścieni Władzy wyniósł razem 553,5 mln minut, co przy trzech odsłonach serii trwających łącznie 204 minuty przekłada się na szacunkową liczbę 2,7 mln wyświetleń. Koszmarni eks mogą pochwalić się poziomem 2,8 mln wyświetleń.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że poziom oglądalności koniec końców okaże się znacznie wyższy. Dane Luminate nie obejmują bowiem czwartku, 29 sierpnia, kiedy to 2. sezon faktycznie zadebiutował na platformie Amazon Prime Video.

Dla porównania: pierwsze 2 odcinki 1. sezonu Pierścieni Władzy, również wyemitowane premierowo w weekend z Dniem Pracy, uzyskały oglądalność na poziomie 1,2 mld minut. Ponieważ trwały one razem 132 minuty, szacunkowa liczba wyświetleń wyniosła 8,9 mln. Rzecz w tym, że poprzednia odsłona serii debiutowała kilkanaście godzin później (w Polsce był już to piątek), co przekłada się na znacznie wyższą oglądalność.

Variety zauważa też, że spadki poziomu oglądalności pomiędzy 1. a 2. sezonem danej produkcji są zjawiskiem zupełnie naturalnym. Taki los spotkał choćby Ród smoka, którego pierwszy odcinek 1. sezonu oglądało 10 mln widzów (nie mylić z wyświetleniami), natomiast premierową odsłonę 2. sezonu - 7,8 mln.

W najbliższych tygodniach firmy Luminate i Nielsen przedstawią bardziej szczegółowe dane.

