Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z drastycznym spadkiem oglądalności w 2. sezonie. Woda na młyn dla krytyków

Amazon Prime Video

Reklama

Jak donosi serwis Deadline, powołując się na dane firmy analitycznej Samba TV, serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zanotował olbrzymi spadek oglądalności w 2. sezonie w samych Stanach Zjednoczonych. Choć nie są to oficjalne informacje, których Amazon jak do tej pory nie zdecydował się opublikować, rzeczona firma uchodzi za miarodajne źródło jeśli chodzi o wskaźniki oglądalności - dość powiedzieć, że jej próba badawcza w USA to 3 miliony telewizorów w amerykańskich gospodarstwach domowych, przeszło 100 razy więcej niż w przypadku prestiżowego Nielsena (z drugiej strony warto podkreślić, że Samba TV w swoich opracowaniach nie uwzględnia urządzeń mobilnych).

I tak premierowy odcinek 2. sezonu Pierścieni Władzy w ciągu pierwszych 4 dni emisji miało obejrzeć tylko 902 tys. Amerykanów. Dla porównania: pierwszą odsłonę poprzedniego sezonu według tej samej metodologii oglądało 1,8 mln obywateli USA - i to w trakcie pierwszych 3 dni wyświetlania.

Pod koniec września powinniśmy spodziewać się raportu Nielsena w tej samej sprawie, który będzie już uwzględniał urządzenia mobilne i informował o minutach wyświetlania w premierowym tygodniu. Zważywszy jednak na to, że Nielsen nie dzieli analizowanych tytułów na poszczególne sezony, można się spodziewać, że serialowy Władca Pierścieni i tak okaże się jednym z największych hitów.

Sam Amazon nigdy nie opublikował oficjalnych danych na temat oglądalności 1. sezonu Pierścieni Władzy. Tuż po emisji pierwszych odcinków poinformowano jedynie, że zanotowały one najlepszy start na tym polu jeśli chodzi o wszystkie premiery platformy Prime Video w jej historii jeśli chodzi o pierwsze 24 godziny emisji.

Najlepsze seriale fantasy ostatnich lat

20. Ragnarok

Najlepsze filmy fantasy ostatnich lat

30. Straszne historie