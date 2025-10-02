placeholder
Nowe zdjęcia z planu Pierścieni Władzy. Gdzie kręcono trzeci sezon?

Pojawiły się fotografie zza kulis produkcji 3. sezonu Pierścieni Władzy. Pojawiają się na nich Robert Aramayo, Trystan Gravelle i Benjamin Walker​.
Tomasz Hudyga
Aktorzy z Pierścieni Władzy – Robert Aramayo, Trystan Gravelle i Benjamin Walker – zostali zauważeni w Portland Bill, co praktycznie potwierdza, że serial ze świata Władcy Pierścieni jest tam kręcony.

Produkcja studia Amazon MGM oparta jest na świecie stworzonym przez J.R.R. Tolkiena. Akcja rozgrywa się na wiele stuleci przed wydarzeniami opisanymi w książkach i skupia się na wykuciu Pierścieni Władzy oraz wzroście potęgi mrocznego lorda Saurona.

Aramayo został sfotografowany w rozmowie z członkiem ekipy produkcyjnej w swojej roli lorda Elronda, a także podczas kręcenia scen z innymi aktorami w charakterystycznych kostiumach serialu Amazona. Obok niego na planie widziano również Gravelle’a (Pharazon) oraz Walkera (Gil Galad).

Aktorzy  odegrali ważne role w dwóch pierwszych sezonach serialu, a teraz najwyraźniej powrócą w trzecim, którego zdjęcia rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii na początku tego roku. Fabuła nowej odsłony ma rozpocząć się kilka lat po wydarzeniach z drugiego sezonu, w kulminacyjnym momencie wojny między Elfami a Sauronem, koncentrując się na jego staraniach, by wykonać Jedyny Pierścień.

Pierścienie Władzy - zdjęcia z planu

Pierścienie Władzy - zdjęcie z planu

fot. aham photos
Źródło: dorsetecho.com

Tomasz Hudyga
