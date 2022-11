Pierścienie Władzy - Billy Boyd z Władcy Pierścieni pokochał serial. Jako fan Tolkiena chwali ten element

Amazon

Boje o serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy wciąż trwają - internauci raz po raz zatracają się w dyskusjach na temat produkcji Amazona. Głos w jej sprawie zabierali również aktorzy, którzy pojawili się w kinowej trylogii Petera Jacksona, wśród nich Andy Serkis. Teraz do tego grona dołączył Billy Boyd, ekranowy Peregrin "Pippin" Took.

Aktor w rozmowie z SYFY Wire zdradził, że "uwielbia" Pierścienie Władzy, podkreślając, iż jako fanowi twórczości J.R.R. Tolkiena szczególnie przypadł mu do gustu jeden konkretny element ekranowej opowieści:

Tak, widziałem ten serial i bardzo mi się podobał. Jako fan Tolkiena pokochałem to, że mogłem na ekranie raz jeszcze ujrzeć te miejsca, a niektóre lokacje w ogóle po raz pierwszy. Wiecie, chodzi tu o Khazad-dûm, Númenor i inne tego typu miejsca. To dało mi najwięcej frajdy. To, w jaki sposób przenoszono akcję z jednego punktu do innego, uczyniło tę opowieść naprawdę przystępną w odbiorze. Jesteśmy w Númenorze i nagle przeskakujemy do jaskiń Khazad-dûm - pokochałem to. Albo pokazanie Pierścieni Władzy po raz pierwszy - naprawdę to pokochałem!

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o opinii Boyda.

Pierścienie Władzy - najciekawsze teorie na temat 2. sezonu

Czy zobaczymy Saurona częściej zmieniającego swoją postać? U Tolkiena Sauron jest zmiennokształtnym, który sprytnie wykorzystuje swoje przebrania by manipulować wrogami. Na razie widzieliśmy go tylko jako Halbranda, ale może w 2. sezonie będzie tego więcej? Twórcy zapowiadają, że mocniej skupią się na tej postaci, więc jest na to duża szansa (w głównej linii czasowej lub ewentualnie w retrospekcjach).