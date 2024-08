fot. Warner Bros. Entertainment

Minęło ponad 35 lat od premiery Soku z żuka. Przez ten czas produkcja urosła do miana klasyka i stała się flagowym filmem Tima Burtona. Wiadomość o kontynuacji była dość niespodziewana i zaskoczyła fanów. Wielu z nich zaczęło zastanawiać się, czy filmowiec będzie w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom, które wynikają z wielkiego sukcesu i kultowości jedynki. Teraz do Internetu zaczęły napływać pierwsze reakcje widzów, które mogą to rozstrzygnąć.

Pierwsze reakcje na Sok z żuka 2

Mimo sceptycyzmu wielu internautów, pierwsze reakcje na Sok z żuka 2 są w większości pozytywne. Większość widzów zdała raport, że świetnie bawiło się na seansie i może to być najlepszy film Tima Burtona od lat.

Dziennikarka Ema Sasic napisała na X:

Beetlejuice Beetlejuice jest upiornie zabawny! Burton oddaje hołd swojemu pierwszemu filmowi, odwołując się do przeszłości tu i tam, jednocześnie rozwijając swoje postacie i poszerzając uniwersum, by stworzyć zachwycającą nową historię. Cała obsada wykonała zadanie na szóstkę z plusem i dostarczyła mnóstwa śmiechu. W dodatku pokazano tyle wspaniałej scenografii w zaświatach.

Z kolei scenarzystka i krytyczka Lindsey Bahr była zaskoczona, jak świetnie bawiła się na seansie.

Byłam niezwykle zaskoczona, gdy Beetlejuice Beetlejuice okazał się absolutną rozkoszą? Zwariowaną, dziwną i bardzo zabawną.

Krytyk David Rooney, który publikował między innymi na łamach Variety, także miał wiele dobrego do powiedzenia na temat sequela Soku z żuka:

Nazwijcie mnie znużonym, ale za wiele kiepskich i spóźnionych o całe dekady sequeli sprawiło, że byłem absolutnie nieprzygotowany na to, jaką frajdę sprawił mi Beetlejuice Beetlejuice. To najlepszy - i najzabawniejszy - film Tima Burtona od lat.

Rachel Leishman napisała z kolei:

Beetlejuice Beetlejuice jest dziwny i ekscentryczny. Jest także godną kontynuacją filmu z 1988 roku.

Kolejna pozytywna recenzja:

Jestem zachwycony po seansie Beetlejuice Beetlejuice. Oryginał od zawsze był moim ulubionym filmem wszech czasów, a nowa część jest jak radosny skok z powrotem do tego świata. Michael Keaton nie wyszedł z formy. Wątek matki i córki Winony Ryder i Jenny Ortegi jest dla mnie wielkim zwycięzcą – to serce tej produkcji, które faktycznie bije. UWIELBIAM pomysł na postać Willema Dafoe – aktora, który zostaje gliną w zaświatach, ale wciąż *gra* glinę. Podobały mi się wszystkie występy, ale... CATHERINE O'HARA. Błyszczała cały czas. Prawdziwa perfekcja w tej roli/w tym świecie.

Dziennikarz popkulturowy Scott Menzel ostatecznie przypieczętował fakt, że możemy być świadkami wielkiego powrotu "starego" Tima Burtona.

Beetlejuice Beetlejuice to stara szkoła szaleństwa i wielkość Tima Burtona. Pełen miłości hołd dla oryginalnego filmu z 1998 roku i także dla kina międzynarodowego. Michael Keaton wciąż ma w sobie to coś i dostarczył przezabawnego i błyskotliwego występu.

Sok z żuka 2 - fabuła

Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice’a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice’a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi. [opis Helios]

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku.