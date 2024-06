Pierwsze spojrzenie na Blade'a z Deadpool & Wolverine! Ale nie tego, którego się spodziewaliście...

fot. materiały prasowe

Deadpool & Wolverine to wyczekiwana superprodukcja Marvela, która mimo kategorii wiekowej tylko dla dorosłych może pobić wiele rekordów finansowych. Nic dziwnego, ponieważ będzie to film pełen powrotów. Hugh Jackman powróci jako Wolverine, ale nie będzie to jedyna taka osoba. Na niedawno opublikowanych zdjęciach z filmu fani zauważyli... Blade'a. Nie jest to jednak Blade w wykonaniu Mahershala Aliego, który nadal nie może się wygrzebać ze swoich kłopotów produkcyjnych, ale nie będzie to też łowca wampirów Wesley'ego Snipesa. To Blade, w którego wcielał się... Sticky Fingaz.

Blade: The Series z 2006 roku było serialem produkowanym przez Davida S. Goyera, który kontynuował historię postaci po wydarzeniach z Blade: Mroczna Trójca. Jeśli ta pogłoska się potwierdzi, to będzie to zagranie na nosie oczekiwań fanów, ale i samego ikonicznego Blade'a. Nie jest bowiem tajemnicą, że Ryan Reynolds i Wesley Snipes nie darzyli się szczególną sympatią podczas kręcenia filmu.

First Look at CW Blade in 'DEADPOOL AND WOLVERINE'.

Deadpool i Spider-Man we wspólnym filmie? Tego chciałby reżyser

Shawn Levy, reżyser nadchodzącego widowiska, przyznał się, że marzy mu się film z tymi dwoma superbohaterami Marvela:

To, co jest wyjątkowe w Deadpoolu, to że sprawia, że wszystko jest ciekawsze z powodu swojej bezczelności. Bardzo bym chciał zobaczyć Deadpoola i Pajączka. Chciałbym taki film nakręcić.

Z kolei producentka Wendy Jacobson stwierdziła, że dobrym pomysłem byłoby postawienie naprzeciw Pyskatego Najemnika Titanii z Mecenas She-Hulk:

To tak zabawna postać i aktorka, która jest w stanie improwizować i ma cięty język. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić pracy naprzeciw kogoś takiego, jak Ryan Reynolds, który jest tak szybki, inteligentny i zabawny przez cały czas, ale ta kobieta mogłaby sobie z tym poradzić.

Reżyser o znudzeniu kinem superbohaterskim

Od wielu lat mówi się o tym, że powoli publiczność zaczyna się nudzić kinem superbohaterskim, a takie produkcje się przejadły. Shawn Levy po części się z tym zgadza, ale jednocześnie obiecuje, że jego film nie będzie przypominać niczego, co przedtem można było zobaczyć w MCU:

To, co Kevin Feige zbudował w MCU z ciągiem sukcesów po drodze przejdzie do historii, ale kultura ma swoje wzloty i upadki i to, co wiadomo, to że nie można robić ciągle tej samej rzeczy do znudzenia i oczekiwać, że ludzie powitają to z ekscytacją. I dlatego mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ nasz film nie jest, jak jakikolwiek inny z MCU. Mówię to jak fan wielu filmów z tego uniwersum.

Ryan Reynolds nie zagrałby w MCU bez Shawna Levy'ego

Reżyser zdradził, że aktor nie zdecydowałby się na powrót do roli Deadpoola bez udziału Shawna Levy'ego, z którym współpracował przedtem przy okazji dwóch filmów.

To było na planie Projektu Adam, kiedy Ryan powiedział mi, że zrobi kolejnego Deadpoola tylko jeśli go wyreżyseruje. Pamiętam, że powiedział: "Wiem, że powiesz nie." Odpowiedziałem mu na to: "Nie powiem nie. Powiem zdecydowane tak."

Shawn Levy nie powiedział wprost, czy powróci na stołek reżysera przy kolejnym filmie z Pyskatym Najemnikiem jeśli taki powstanie, ale w samych superlatywach wypowiadał się o procesie produkcji. Nic dziwnego, ponieważ i Hugh Jackman i Ryan Reynolds to jego dobrzy przyjaciele, a współpraca z nimi była jego zdaniem owocna. O tym publiczność będzie mogła się przekonać już niedługo, bo 26 lipca 2024 roku.