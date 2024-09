Tropiciel z pierwszymi zdjęciami z 2. sezonu. O czym opowie premierowy odcinek?

fot. Sergei Bachlakov/CBS

Reklama

1. sezon Tropiciela był wielkim hitem stacji CBS. Nic dziwnego, że zamówiono kolejny. Premierowy odcinek zadebiutuje 13 października 2024 roku i będzie nosić tytuł Out of the Past. Colter Shaw, główny bohater, w którego wciela się Justin Hartley, powraca do akcji z pistoletem w ręce. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z premierowego odcinka 2. sezonu Tropiciela, a także opis fabuły tego epizodu.

Tropiciel - pierwsze zdjęcia z 2. sezonu

Tropiciel

Tropiciel - opis fabuły 1. odcinka 2. sezonu

W trakcie śledztwa wokoło tajemniczego zniknięcia rodziny, której auto zostało odnalezione na poboczu w lesistym terenie Arkansas, Colter dokonuje szokującego odkrycia na temat przeszłości matki, które kieruje go do świata zorganizowanej przestępczości. Reenie otwiera się na nową kancelarię prawniczą i rekrutuje Velmę do pomocy w przygotowaniu sklepu.