Sweethearts to nowa komedia romantyczna, która zadebiutuje na platformie Max. Jej reżyserem jest Jordan Weiss, twórca Dollface od Hulu. Sweethearts będzie pierwszym pełnometrażowym filmem w jego karierze. Weiss napisał scenariusz we współpracy z Danem Brierem. W rolach głównych zobaczymy Kiernan Shipkę (Twisters) oraz Nico Hiragę (Love in Taipei).

Film opowiada o losach dwójki pierwszaków z college'u, którzy zawierają pakt - chcą zerwać ze swoimi licealnymi miłościami do czasu Święta Dziękczynienia. To prowadzi do chaotycznego, nocnego wyjścia w ich rodzinnym miasteczku, które przetestuje ich znajomość, w której oboje na sobie polegają.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu Sweethearts. Sprawdźcie je poniżej!

Sweethearts - obsada filmu

W obsadzie znajduje się również Caleb Hearon (Jurassic World Dominion), Tramell Tillman (Severance), Ava Demary (Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny), Charlie Hall (Z pamiętnika samotnej alkoholiczki), Joel Kim Booster (Loot) oraz Christine Taylor (Pustynia wysokich lotów).

Premiera Sweethearts na Max będzie mieć miejsce 28 listopada 2024 roku.