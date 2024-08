fot. Warner Bros. Discovery

W czerwcu w kinach pojawił się film The Watchers. Był to debiut reżyserski Ishany Night Shyamalan, córki słynnego M. Night Shyamalana. Twórczyni postanowiła pójść w ślady ojca i zaprezentowała swoje pierwsze dzieło. The Watchers obecnie ma 32% pozytywnych opinii od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Publiczność oceniła produkcję niewiele lepiej, bo tylko w 52% pozytywnie.

Polski oddział Max zapowiedział, że film pojawi się na platformie już 30 sierpnia 2024 roku. Możecie przypomnieć sobie zwiastun do filmu poniżej.

The Watchers - zwiastun

The Watchers – fabuła, obsada i data premiery

Film opowiada historię Miny, 28-letniej artystki, która utknęła w rozległym, niezamieszkałym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy Mina znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trzema nieznajomymi, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia.

W obsadzie poza Fanning znaleźli się Georgina Campbell, Oliver Finnegan oraz Olwen Fouere. Producentami są M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan i Nimitt Mankad, a producentami wykonawczymi Jo Homewood i Stephen Dembitzer.