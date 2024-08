Pierwszy zwiastun serialu Disclaimer. Alfonso Cuarón i jego siedmiogodzinny "film"

fot. Apple TV+

Reklama

Disclaimer to kolejna produkcja stworzona przez Apple TV+, która aspiruje do miana prestiżowej. Wyjątkowa historia, która jest wielkim eksperymentem uznanego na świecie reżysera, Alfonso Cuaróna, a w której główne skrzypce zagra Cate Blanchett, otrzymała swój pierwszy zwiastun.

To pod wieloma względami unikatowa produkcja, ponieważ reżyser nie podchodził do niej jak do serialu. Przyznał, że sam nie wie za bardzo jak je kręcić. Zdjęcia były bardzo długie, również z powodu pandemii koronawirusa. Dla Cuaróna jest to przede wszystkim eksperyment z nową formułą. Jak się prezentuje? Sprawdźcie poniżej.

Disclaimer - zdjęcia

Disclaimer

Disclaimer – fabuła i data premiery

Disclaimer zostało oparte na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Renée Knight. Fabuła przedstawia losy uznanej dziennikarki Catherine Ravenscroft (Blanchett), która „zbudowała swoją reputację, ujawniając występki i wykroczenia innych”. Pewnego dnia, gdy otrzymuje kopię książki nieznanego autora, okazuje się, że teraz to ona będzie główną bohaterką, a fabułą - jej najmroczniejsze sekrety. Catherine będzie musiała ustalić tożsamość tajemniczego pisarza, zanim przeszłość ją dogoni i zniszczy relacje z rodziną raz na zawsze.

Disclaimer – premierę wyznaczono na 11 października 2024 roku.