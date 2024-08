fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Apartment 7A to nowy film od Paramount+, który jest prequelem do kultowego Dziecka Rosemary z 1968 roku. Jego akcja dzieje się na rok przed wydarzeniami, które widownia śledziła w oryginalnym horrorze. Produkcja została wyreżyserowana przez Natalie Erikę James na podstawie scenariusza napisanego przez nią samą, a także Christiana White'a i Skylar James. W roli głównej wystąpi Julia Garner, którą możecie kojarzyć z Ozark.

Sprawdźcie pierwszy zwiastun do Apartment 7A poniżej. Premiera filmu 27 września 2024 roku na Paramount+.

Apartment 7A - opis fabuły i obsada

Akcja filmu dzieje się w 1965 roku. Na rok przed tym, jak Rosemary i Guy Woodhouse wprowadzili się do luksusowego, nowojorskiego budynku The Bramford, ambitna i młoda tancerka, Terry Gionoffrio (Julia Garner), ma pecha. Pewnego dnia zostaje przygarnięta przez wspaniałomyślną, starszą parę Castevetsów (Dianne Wiest, Kevin McNally). Kiedy jeden z rezydentów budynku i producent Broadwayu oferuje jej kolejną szansę na zdobycie sławy, wydaje się, że wszystkie jej marzenia się spełnią. Jednakże po wieczorze, którego nie pamięta w pełni, niepokojące okoliczności wywołują w niej wątpliwości co do poświęceń, które musi zrobić dla swojej kariery. Zaczyna rozumieć, że coś złego żyje nie tylko w Apartamencie 7A, ale w całym budynku Bramford.

W obsadzie znajduje się również Marli Siu, Andrew Buchan, Rosy McEwen oraz Kobna Holdbrook-Smith.