V/H/S to seria, która nieoczekiwanie podbiła serca wielu osób, przyprawiając je również o zawał. Pierwszy film powstał jeszcze w czasach, gdy amatorscy twórcy próbowali odkroić kawałek z tortu zwanego Paranormal Activity. Udało się to osobom odpowiedzialnym za V/H/S. Szósta część, która pojawiła się w zeszłym roku, czyli V/H/S/85, stała się najlepiej oglądaną filmową premierą na platformie Shudder i AMC+. Teraz nadchodzi serial V/H/S/Beyond. Nie będzie on jednak pełnoprawnym horrorem, jak poprzednie części. Zachowa tożsamość i charakterystyczne użycie nagrywania z perspektywy pierwszej osoby, ale tym razem historie skupią się na gatunku science fiction.

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun V/H/S/Beyond, które zadebiutuje na platformie Shudder 4 października 2024 roku.

V/H/S/Beyond - opis serialu

Pojawiła się lista osób odpowiedzialnych za poszczególne odcinki:

"Stork" w reżyserii Jordana Downeya. Scenariusz autorstwa Kevina Stewarta i Downeya.

"Fur Babies" napisane i wyreżyserowane przez Christiana Longa i Justina Longa.

"Live and Let Die" w reżyserii Justina Martineza na podstawie historii wymyślonej przez Martineza oraz Bena Turnera, a spisanej przez tego drugiego.

"Dream Girl" w reżyserii Virata Pala. Scenariusz jego autorstwa we współpracy z Evanem Dicksonem.

"Stowaway" w reżyserii Kate Siegel. Scenariusz Mike'a Flanagana