Pig - recenzje filmu w sieci. Kapitalna kreacja Nicolasa Cage'a w arcydziele

fot. materiały prasowe

W momencie pisania newsa film Pig ma na konie 46 recenzji (45 pozytywnych, 1 negatywna) co daje 98% pozytywnych opinii. Średnia ocen to 8,4/10, więc znakomita.

Choć z niewiadomych nikomu przyczyn trailer sugeruje film w stylu Johna Wicka, Pig nie ma z tym konceptem absolutnie nic wspólnego. Czytamy, ze jest to poruszająca, melancholijna i wręcz duchowa medytacja nad tym, co sprawia, że warto żyć. Nazywają ten film mądrą przypowieścią o gniciu kultury w świecie, w którym wszystko można kupić i sprzedać. Przyrównują go do wizualnej i narracyjnej poezji, w której twórcy kreują obraz stający się jednym z najlepszych filmów 2021 roku. Choć podkreślają, że nie jest to propozycja dla każdego, bo kina iście wymagające.

Twórcy oferują totalną mieszankę skrajności. Czasem historia łamie serce, by w innym momencie budować niezwykle napięcie. Często daje do myślenia, a jednocześnie są momenty zaskakująco zabawne. Do tego film wzrusza i to zaskakująco mocno oraz niespodziewanie.

Zdążyliście zapomnieć o tym, że Nicolas Cage to kapitalny aktor? Pig o tym przypomina i robi to spektakularnie. Według krytyków jego surowa, emocjonalna i bardzo introspektywna kreacja, więc Cage nie korzysta ze znanych narzędzi, z których jest znany i dlatego też tworzy jedną z najlepszych ról w swojej karierze i zarazem 2021 roku. Twierdzą, że to przypomnienie o tym, że Cage jest mistrzem w swoim aktorskim fachu i nie zapomniał, jak zaskakiwać widza kreacją, o której długo nie zapomnimy po seansie. Na ekranie widzimy aktora w pełni kontrolującego swoje talenty i doskonale prowadzonego przez reżysera. Takiej kreacji Nicolasa Cage nie widzieliśmy od wielu lat - w tym aspekcie wszyscy są zgodni, bo nawet chwalony Joe to był zupełnie inny typ roli, również dobrze ocenianej.

Zaskakujący, nieoczekiwany i idący na przekór oczekiwaniom z trailera. Znakomita minimalistyczna reżyseria, głęboki i świetnie napisany scenariusz oraz aktor, który kradnie cały film. Pig nazywany jest jedną z największych niespodzianek 2021 roku i wygląda na to, że Cage wrócił do wielkiego aktorstwa.