Pig - zwiastun dramatu. Nicolas Cage, wielkie aktorstwo i porwanie prosiaczka

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że Nicolas Cage postanowił przypomnieć światu, jak świetnym jest aktorem i już wkrótce zobaczymy go w nowym dramacie. Do sieci trafił bowiem ujmujący zwiastun Pig, filmu w reżyserii i według scenariusza Michaela Sarnoskiego. Film zapowiada się naprawdę dobrze. Zobaczcie sami.

Akcja filmu osadzona jest w stanie Oregon, a głównym bohaterem jest grany przez Nicolasa Cage'a zbieracz trufli. Żyjący na uboczu mężczyzna będzie jednak musiał skonfrontować się ze swoją przeszłością w Portland po tym, jak jego ukochana przyjaciółka, towarzysząca mu w poszukiwaniach trufli świnka, została porwana.

W obsadzie, oprócz Nicolasa Cage'a, znaleźli się Alex Wolff, Adam Arkin oraz Gretchen Corbett.

Za produkcję odpowiedzialna jest firma NEON, której udaje się zacierać granicę między kinem artystycznym i mainstreamowym. Wyprodukowała ona m. in. nagrodzony Oscarami film Parasite w reżyserii Joon-ho Bonga.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu Pig.

Pig - zwiastun filmu

Pig - kinowa premiera filmu w USA zapowiedziana jest na 16 lipca 2021.