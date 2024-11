Kim jest The Question? To o nim może być nowy serial aktorski w DCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

James Gunn niedawno potwierdził, że zapowiedziane produkcje z nowego DCU to jedynie wierzchołek góry lodowej wszystkich planów, które ten posiada wraz z Peterem Safranem. Dla byłego reżysera Strażników Galaktyki najważniejsza jest wysoka jakość scenariusza, która definiuje to, czy dana produkcja dostanie zielone światło i rozpocznie bardziej zaawansowany postęp prac. W sieci pojawiają się spekulacje na temat innych postaci, których występu oficjalnie nie zapowiedziano, a które fani chcieliby zobaczyć na wielkim lub małym ekranie.

Zdaniem Nexus Point News jedną z takich postaci mógłby być The Question. Zdaniem Apocalyptic Horseman serial aktorski z udziałem tego bohatera jest we wczesnej fazie powstawania. Produkcja nie otrzymała jeszcze zielonego światła, ale panuje zainteresowanie tą adaptacją. O przeniesieniu tego bohatera do aktorskiego świata mówiono jeszcze w przeszłości przy okazji DCEU.

Kim jest The Question?

To postać stworzona w latach 60. XX wieku przez Steve'a Ditko dla Charlton Comics. Po raz pierwszy pojawił się w komiksie o Blue Beetle. Oryginalna wersja tego bohatera to Vic Sage. Jest on dziennikarzem śledczym, który w masce bez twarzy i niebieskim garniturze operuje jako mściciel w Hub City. Zwykle rozwiązuje on sprawy kryminalne, a cała postać przypomina klasycznych detektywów z kina noir. The Question był też inspiracją dla Rorschacha z drużyny Watchmen.

W świecie New 52 pałeczkę po Sage'u przejęła Renee Montoya - była policjantka z uzależnieniem od alkoholu. Sage wówczas mentorował jej, gdy sam zmagał się z rakiem płuc. Sage powrócił jako Question w świecie DC Rebirth, ale Renee Montoya jest nadal popularną mścicielką. Trudno powiedzieć, na którą wersję postaci by postawiono przy okazji aktorskiego serialu.

