Pikmin 4 z nową aktualizacją dwa lata po premierze. Wprowadzono m.in. tryb fotograficzny
Pikmin 4 na Nintendo Switch otrzyma w przyszłym miesiącu aktualizację, w której pojawi się m.in. tryb fotograficzny oraz nowe poziomy trudności.
Nintendo niespodziewanie ogłosiło, że Pikmin 4, gra wydana na konsolę Nintendo Switch w lipcu 2023 roku, wkrótce otrzyma aktualizację wprowadzającą nową zawartość. Tym razem jednak nie chodzi o dodatkowe poziomy ani ulepszenia przygotowane z myślą o nowszej konsoli japońskiej firmy.
Najnowsza aktualizacja Pikmin 4 ma zadebiutować w listopadzie tego roku. Wprowadzi ona tryb fotograficzny, który umożliwi wykonywanie efektownych zrzutów ekranu — gracze będą mogli swobodnie ustawiać kamerę, ukrywać postacie, a także korzystać z różnorodnych filtrów, ramek i pieczątek. Oprócz tego pojawi się nowy rodzaj Pikminów — Decor Pikmin, znane z mobilnej gry Pikmin Bloom. Co więcej, gracze będą mogli przenosić te stworzenia właśnie do tej mobilnej produkcji.
Listę nowości zamykają dwa dodatkowe poziomy trudności. W Relaxed Mode stworzenia nie będą nas atakować, jeśli pierwsi nie zaatakujemy, natomiast w Fierce Mode przeciwnicy staną się znacznie bardziej agresywni.
Źródło: youtube.com
