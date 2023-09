Piła 10 - pierwsze opinie. Jedna z najlepszych odsłon serii i wielki powrót do formy?

materiały prasowe

Czy Piła 10 to "wielki powrót franczyzy do formy" i jednocześnie "jedna z najlepszych odsłon całej serii horrorów"? Taki wniosek płynie z pierwszych opinii na temat produkcji, które kilka godzin temu zamieszczono w sieci. Pochodzą one od uczestników specjalnego pokazu, który zorganizowano w Las Vegas, jak również od krytyków, którzy zobaczyli film na pokazach prasowych. W reakcjach podkreśla się naprawdę dobrą rolę Tobina Bella jako Johna Kramera aka Jigsawa czy to, że ostatnia część serii zdołała "uchwycić ducha" pierwszej produkcji.

Oto niektóre z opinii:

Mogę z radością ogłosić, że Piła 10 jest jedną z najlepszych odsłon tej serii. Udaje się jej przywrócić esencję pierwszej części i uchwycić jej ducha, jednocześnie oferując widzom zagłębienie się w postać Kramera.

To była pierwsza Piła, jaką zobaczyłam. Tobin Bell jest w swojej roli naprawdę dobry i rozumiem, dlaczego bez niego zainteresowanie serią maleje. Myślę, że film przypadnie fanom do gustu, ale czy to coś świeżego? Nie znam jeszcze odpowiedzi.

Piła 10 jest z pewnością jedną z najlepszych części serii. Umieszczenie Johna Kramera w centrum wydarzeń działa lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, a Tobin Bell w jego roli po prostu powala. Znakomicie ukazany jest również "powrót" Amandy, natomiast pułapki, choć proste, też należą do najlepszych w tej franczyzie.

Shawnee Smith kradnie film jako Amanda. Nie chcę jednak w żadnym stopniu umniejszać występu Tobina Bella, który jest jego najlepszym w roli Jigsawa.

Piły Piła 10 to makabryczna, trudna w odbiorze i prawdopodobnie najlepsza kontynuacjaod jakichś 15 lat. Idealnie wpasowuje się pomiędzy wydarzenia z pierwszej i drugiej części i ukazuje Jigsawa, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Fani będą zachwyceni.

Twórcy nie zrezygnowali z najważniejszych dla tej serii elementów, które ugruntowały pozycję wspaniałego filmu Piła. Nowa część jest znacznie bardziej emocjonalna, niż zakładałem.

Piła 10 wejdzie na ekrany polskich kin już w najbliższy piątek, 29 września.