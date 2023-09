Piła 10 - scena po napisach została przygotowana. Producent zapowiada

fot. Lionsgate // Twisted Pictures

Producent filmu Piła 10, Mark Burg w rozmowie z Cinepop potwierdził, że będzie scena po napisach. Zaleca on fanom tej serii, by o niej pamiętali i zostali ją obejrzeć, bo jest to cos, co powinno ich ucieszyć.

Piła 10 - scena po napisach

- Po zakończeniu filmu zostań do końca napisów końcowych, ponieważ jest tam scena, w której sprowadzamy postacie z poprzednich części, które bardzo ucieszą fanów.

Producent nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie zaproponował szczegółów. Zasugerował jednak, że powracająca w filmie Amanda (Shawnee Smith) odgrywa tutaj kluczową rolę i - jeśli film się spodoba - jego zdaniem oznacza to, że tę postać zobaczymy w przyszłości. Jest więc szansa na kolejną część.

Nie wiadomo do końca, co to może być, ale z uwagi, że historia rozgrywa się pomiędzy filmami Piła i Piła II fani mogą domyślać się, o kogo może chodzić. Na razie jednak nie ma żadnych przecieków.

Piła 10

Piła 10 - fabuła

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej przerażająca część serii PIŁA ujawnia nieznany i wyjątkowo osobisty rozdział gry Jigsawa. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina. [opis dystrybutora Helios]

Piła 10 - premiera kinowa 29 września 2023 roku.