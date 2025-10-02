Ten film wstrząsnął Cannes. Pierwszy zwiastun pikantnej historii miłosnej od A24
Alexander Skarsgård i Harry Melling zagrają kochanków w nowym filmie A24, który ktoś już nazwał "dom-comem" w komentarzach na YouTubie. Zobaczcie dlaczego.
A24 opublikowało pierwszy zwiastun Pillion, który wcześniej miał głośny debiut w Cannes, gdzie wygrał nagrodę za Najlepszy scenariusz. To debiutancki film Harry'ego Lightona, który jest adaptacją książki Box Hill z 1998 roku autorstwa Adama Marsa-Jonesa. Powieść bezkompromisowo eksploruje dynamikę dwóch osób w relacji BDSM.
Zwiastun filmu Pillion
Alexander Skarsgård i Harry Melling w głównych rolach
Główne role zagrają Alexander Skarsgård i Harry Melling. Pierwszego z nich możecie znać z takich tytułów jak Czysta krew, Wielkie kłamstewka i Wiking. Za to Melling stał się rozpoznawalny dzięki roli Dudleya Dursleya w serii filmów Harry Potter. Później zagrał między innymi w takich produkcjach jak Gambit królowej, Bielmo czy Diabeł wcielony.
O czym opowiada fabuła filmu Pillion?
Alexander Skarsgård zagra motocyklistę Raya, a Harry Melling wcieli się w Colina, nieśmiałego strażnika ruchu drogowego, który wpadnie w jego sidła. Zwiastun wręcz bawi się rom-comowym klimatem, choć po pierwszych recenzjach wiemy, że produkcja mimo dużej dawki humoru i treści erotycznych, przede wszystkim w punkt porusza ważne tematy, takie jak samotność i odnajdywanie własnego głosu.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1962, kończy 63 lat