Ten film wstrząsnął Cannes. Pierwszy zwiastun pikantnej historii miłosnej od A24

Alexander Skarsgård i Harry Melling zagrają kochanków w nowym filmie A24, który ktoś już nazwał "dom-comem" w komentarzach na YouTubie. Zobaczcie dlaczego.
Paulina Guz
A24 opublikowało pierwszy zwiastun Pillion, który wcześniej miał głośny debiut w Cannes, gdzie wygrał nagrodę za Najlepszy scenariusz. To debiutancki film Harry'ego Lightona, który jest adaptacją książki Box Hill z 1998 roku autorstwa Adama Marsa-Jonesa. Powieść bezkompromisowo eksploruje dynamikę dwóch osób w relacji BDSM.

Zwiastun filmu Pillion

Alexander Skarsgård i Harry Melling w głównych rolach 

Główne role zagrają Alexander Skarsgård i Harry Melling. Pierwszego z nich możecie znać z takich tytułów jak Czysta krew, Wielkie kłamstewka i Wiking. Za to Melling stał się rozpoznawalny dzięki roli Dudleya Dursleya w serii filmów Harry Potter. Później zagrał między innymi w takich produkcjach jak Gambit królowej, Bielmo czy Diabeł wcielony.

O czym opowiada fabuła filmu Pillion?

Alexander Skarsgård zagra motocyklistę Raya, a Harry Melling wcieli się w Colina, nieśmiałego strażnika ruchu drogowego, który wpadnie w jego sidła. Zwiastun wręcz bawi się rom-comowym klimatem, choć po pierwszych recenzjach wiemy, że produkcja mimo dużej dawki humoru i treści erotycznych, przede wszystkim w punkt porusza ważne tematy, takie jak samotność i odnajdywanie własnego głosu. 

