Złote Globy 2025 należą do Szoguna. Pingwin z nagrodą, powrót Demi Moore

fot. materiały prasowe

Reklama

Złote Globy 2025 rozdane! Szogun króluje w świecie seriali, zdobywając cztery statuetki, w tym trzy za najlepsze role aktorskie. Nagrodzeni zostali Hiroyuki Sanada, Anna Sawai i Tadanobu Asano. Czwarta statuetka, najważniejsza, została przyznana za najlepszy serial dramatyczny.

W części filmowej triumfowały dwa kapitalnie oceniane filmy uznawane za jedne z najlepszych 2024 roku: Emilia Pérez i The Brutalist. Pierwszy zdobył cztery nagrody, a drugi trzy wyróżnienia.

Co ciekawe, Netflix ponownie zdobył najwięcej Złotych Globów. Czy platforma streamingowa powtórzy swój zeszłoroczny sukces i odniesie podobny triumf podczas rozdania Oscarów? Przekonamy się wkrótce, gdy ogłoszone zostaną nominacje.

Warto wspomnieć, że bez zaskoczeń Colin Farrell został nagrodzony za rolę w serialu Pingwin. Jest on trzecim aktorem w historii, który zdobył prestiżową nagrodę za rolę złoczyńcy z komiksów DC. Poprzednicy to Heath Ledger i Joaquin Phoenix, nagrodzeni za role Jokera. Ważnym wyróżnieniem okazała się również nagroda dla Demi Moore, która przed zagraniem w Substancji rozważała zakończenie kariery. To cementuje jej wielki powrót na szczyt.

ZŁOTE GLOBY 2025 - ZWYCIĘŻCY

Tytuły lub osoba nagrodzona została zaznaczona pogrubieniem na liście nominacji. Polski akcent w postaci Dziewczyny z igłą nie dostał żadnego wyróżnienia.

Kategorie filmowe:

NAJLEPSZY DRAMAT

The Brutalist

Kompletnie nieznany

Konklawe

Diuna: Część druga

Nickel Boys

5 września

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL

Anora

Challengers

Emilia Perez

Prawdziwy ból

Substancja

Wicked

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - Kompletnie nieznany

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklawe

Sebastian Stan - Wybraniec

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Pamela Anderson - The Last Showgirl

Angelina Jolie - Maria

Nicole Kidman - Babygirl

Tilda Swinton - W pokoju obok

Fernanda Torres - I'm Still Here

Kate Winslet - Lee. Na własne oczy

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Jesse Eisenberg - Prawdziwy ból

Hugh Grant - Heretyk

Jesse Plemmons - Rodzaje życzliwości

Glen Powell - Hit Man

Sebastian Stan - A Different Man

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Amy Adams - Nightbitch

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - Substancja

Zendaya - Challengers

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - Prawdziwy ból

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - Wybraniec

Denzel Washington - Gladiator 2

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE

Ariana Grande - Wicked

Selena Gomez - Emilia Pérez

Felicity Jones - The Brutalist

Margaret Qualley - Substancja

Isabella Rossellini - Konklawe

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

NAJLEPSZY REŻYSER

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Konklawe

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - Substancja

Payal Kapadia - Wszystkie odcienie światła

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold - The Brutalist

Jesse Eisenberg - Prawdziwy ból

Coralie Fargeat - Substancja

Peter Straughan - Konklawe

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Wszystkie odcienie światła

Emilia Perez

Dziewczyna z igłą

I'm Still Here

Nasienie świętej figi

Vermiglio

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Flow

W głowie się nie mieści 2

Pamiętnik ślimaka

Vaiana 2

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

Dziki robot

NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE FILMOWE LUB KASOWE

Obcy: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpol & Wolverine

Gladiator 2

W głowie się nie mieści 2

Twisters

Wicked

Dziki robot

NAJLEPSZA MUZYKA

Volker Bertelmann - Konklawe

Daniel Blumberg - The Brutalist

Kris Bowers - Dziki robot

Clément Ducol - Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross - Challengers

Hans Zimmer - Diuna: Część druga

NAJLEPSZA PIOSENKA

“Beautiful That Way” - The Last Showgirl

“Compress/Repress” - Challengers

“El Mal” - Emilia Pérez

“Forbidden Road” - Better Man

“Kiss The Sky” - Dziki robot

“Mi Camino” - Emilia Pérez

Kategorie serialowe i telewizyjne:

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

Dzień szakala

Dyplomatka

Pan i pani Smith

Szogun

Kulawe konie

Squid Game

NAJLEPSZY SERIAL MUSICALOWY LUB KOMEDIOWY

Misja: Podstawówka

The Bear

Dżentelmeni

Hacks

Nikt tego nie chce

Zbrodnie po sąsiedzku

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY

Reniferek

Sprostowanie

Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów

Pingwin

Ripley

Detektyw: Kraina nocy

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Donald Glover - Pan i pani Smith

Jake Gyllenhaal - Uznany za niewinnego

Gary Oldman - Kulawe konie

Eddie Redmayne - Dzień szakala

Hiroyuki Sanada - Szogun

Billy Bob Thornton - Landman: Negocjator

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Kathy Bates - Matlock

Emma D’Arcy - Ród smoka

Maya Erskine - Pan i Pani Smith

Keira Knightley - Black Doves

Anna Sawai - Szogun

Keri Russell - Dyplomatka

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

Adam Brody - Nikt tego nie chce

Ted Danson - Tajny informator

Steve Martin - Zbrodnie po sąsiedzku

Jason Segel - Terapia bez trzymanki

Martin Short - Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White - The Bear

NAJLPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

Kristen Bell - Nikt tego nie chce

Quinta Brunson - Misja: Podstawówka

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Zbrodnie po sąsiedzku

Kathryn Hahn - To zawsze Agatha

Jean Smart - Hacks

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Colin Farrell - Pingwin

Richard Gadd - Reniferek

Kevin Kline - Sprostowanie

Cooper Koch - Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów

Ewan McGregor - Dżentelmen w Moskwie

Andrew Scott - Ripley

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Cate Blanchett - Sprostowanie

Jodie Foster - Detektyw: Kraina nocy

Cristin Milioti - Pingwin

Sofía Vergara - Griselda

Naomi Watts - Feud: Capote vs. The Swans

Kate Winslet - Reżim

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU TELEWIZYJNYM

Tadanobu Asano - Szogun

Javier Bardem - Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów

Harrison Ford - Terapia bez trzymanki

Jack Lowden - Kulawe konie

Diego Luna - La Maquina: Bokser

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU TELEWIZYJNYM

Liza Colón-Zayas - The Bear

Hannah Einbinder - Hacks

Dakota Fanning - Ripley

Jessica Gunning - Reniferek

Allison Janney - Dyplomatka

Kali Reis - Detektyw: Kraina nocy

NAJLEPSZY WYSTĘP STAND-UPOWY W TELEWIZJI