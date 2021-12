Zakochana para, Pingwin i Catwoman! Danny DeVito zupełnie zaskoczył fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował komiks The Gotham City Villains Anniversary Giant #1, o którym jeszcze przed premierą było naprawdę głośno - za wchodzącą w jego skład historię o tytule Bird Cat Love odpowiadał bowiem nie kto inny jak Danny DeVito, ekranowy Pingwin z filmu Powrót Batmana. Choć wiedzieliśmy, że zamierza on w nietypowy sposób podejść do ukazania relacji Oswalda Cobblepota i Seliny Kyle aka Catwoman, mało kto jednak spodziewał się, iż w tej opowieści zostaną oni przedstawieni jako zakochana w sobie para.

Współtworzona przez aktora i rozpisana na zaledwie 12 stronach nowela nie jest co prawda bezpośrednią kontynuacją wątków z produkcji Tima Burtona, lecz DeVito w ekspozycji postaci wyraźnie inspirował się ich filmowymi wersjami. Akcja Bird Cat Love rozgrywa się w niekanonicznych "innym czasie i innym miejscu"; zaczyna się od mocnego uderzenia: Pingwin i Catwoman leżą w łóżku, przytulają się do siebie, zatracają w pocałunkach i popijają drinki. Już sam ten fakt jest zaskakujący, choć prawdopodobnie jeszcze bardziej szokuje to, o czym czytelnicy dowiadują się później.

Cobblepot i Kyle snują bowiem plany... ratowania świata. Oboje chcą pokonać złowrogie korporacje i przejąć dostawy szczepionek przeciw tajemniczej chorobie, by następnie próbować je rozprowadzić zupełnie za darmo we wszystkich zakątkach globu. Ochrona ludzi jest dla nich tak samo ważna jak dbanie o los zwierząt. Co więcej, wspólna praca dawnych złoczyńców absolutnie im odpowiada - przerywnikiem dla kolejnych działań jest choćby taniec zatracającej się w sobie pary.

Gotham City Villains Anniversary Giant #1 - plansze

Komentatorzy w sieci nie mają złudzeń, że opowieść DeVito powinna być odczytywana pół żartem, pół serio, a romantyczna relacja Pingwina i Catwoman, na której skupili się czytelnicy, to zaledwie dodatek do krytyki wyzysku w obecnym świecie i niesprawiedliwej redystrybucji dóbr.